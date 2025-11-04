Diputados: el oficialismo se encamina a tener dictamen de mayoría para el Presupuesto 2026

El oficialismo se encaminaba esta tarde a tener dictamen de mayoría para el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2026, en la Comisión de Presupuesto, aunque su objetivo es tratar la iniciativa en sesiones extraordinarias.

El dictamen del oficialismo reunía 20 firmas mientras que el dictamen de Unión por la Patria reunía la misma cantidad pero, al haber empate, tiene voto doble el presidente de la comisión, Alberto 'Bertie' Benegas Lynch.

Encuentro Federal, que preside Miguel Pichetto, presentó un dictamen propio con seis firmas, mientras que la izquierda presentó otro en rechazo absoluto a la iniciativa oficial.

En datos

El proyecto de Presupuesto que está en discusión plantea un aumento de la economía del 5% del PBI, una inflación del 10,1%; un dólar de 1423 a diciembre de 2026 y proyecta incrementos del 10,6 % de las exportaciones y 11 % de importaciones.

También fija que los gastos totales serán de 148 billones de pesos, con recursos de 148,2 billones de pesos, con lo cual proyecta un superávit primario de 2,7 billones de pesos.

El 85 por ciento de esos recursos son destinados a gastos sociales, que abarca salud, educación, planes sociales, jubilaciones, entre otros

En cuanto a los recursos, el Gobierno contempla un gastos de 8 billones para la Administración Gubernamental, de 7 billones para Defensa y Seguridad, 106 billones para gastos sociales, y 14 billones para la deuda pública. (NA)

Noticia en desarrollo