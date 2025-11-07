Hoy se celebra el día del canillita en todo el país

Este viernes, 7 de noviembre, no habrá venta de diarios ni revistas en los kioscos de toda la Argentina.

El motivo es la celebración del Día del Canillita. Como ocurre todos los años en esta fecha, se trata de un día no laborable para todos los trabajadores del gremio de vendedores y distribuidores de diarios.

La pausa en la distribución busca reconocer la labor de quienes históricamente han conectado a la prensa con los lectores.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Por qué se celebra el 7 de noviembre

La fecha fue elegida en conmemoración del nacimiento de Florencio Sánchez, un influyente dramaturgo y periodista uruguayo.

Sánchez fue quien popularizó el término "canillita" en Argentina a comienzos del siglo XX, gracias a su exitosa obra teatral "Canillita", estrenada en 1902. La obra relataba la vida de un niño humilde que vendía diarios en la calle para ayudar a su familia.

La celebración fue oficializada en 1947 por el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de la Ciudad de Buenos Aires (Sivendia), que estableció que ese día los trabajadores del gremio no prestarían servicios.

Aunque los diarios impresos no llegarán a los kioscos, los portales digitales de los principales medios continúan actualizándose con normalidad.

El personaje de Canillita es un adolescente apodado de esa manera, que trabaja para colaborar con su madre y su hermano menor. La historia transcurre en conventillos. La familia sufre el acoso y el maltrato del padre. "¿Mi padre?... ¡Si se afeita!... ¡Mi padre, un atorrante que vive de la ufa!... ¡Mi padre un sinvergüenza que se hace mantener por mí y por ella y hasta por esa criatura que apenas camina", sostiene en el texto el propio Canillita. (N/A)

Desde La Nueva enviamos nuestras felicitaciones y fuerte abrazo a todos los canillitas en su día. Parte fundamental para que nuestro diario llegue a todos los rincones de la ciudad y la región.

¡Feliz día Canillitas!