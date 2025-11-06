Se presentó en la UIBB la "Expo Inclusión Bahía"

La presentación de la expo en pleno patio de la UIBB (Foto Emilia Maineri, La Nueva)

La Unión Industrial de Bahía Blanca realizó la presentación de la "Expo Inclusión Bahía" en la que participaron diversas organizaciones que trabajan y elaboran productos para toda la comunidad, potenciando la vinculación con empresas y favoreciendo el desarrollo de las mismas en la inserción laboral de sus trabajadores.

En el patio interno de la sede de la UIBB se realizó la exposición de los diversos productos elaborados por organizaciones cómo: la Alborada, Luis Braille, Nuevo Sol, Santa Rita; junto a Incluser y Ceres, en una actividad promovida por la Mesa de Responsabilidad Social Empresaria y con la articulación con la Dirección de Discapacidad y Accesibilidad del Municipio de Bahía Blanca.

Los propios trabajadores de las unidades productivas inclusivas hicieron degustaciones al público y explicaron cómo hacen para producir los diversos productos de calidad para el consumo y uso de toda Bahía Blanca, desde los tradicionales panificados de Nuevo Sol, pasando por las mermeladas de Santa Rita, las pastas de Ceres, los servicios de Incluser etc.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Somos de un taller protegido con un montón de chicos que hacemos ésta mercadería. grisines, pepas, hojaldres tartas, budines alfajores, tenemos de todo y somos como una comunidad y una familia, yo hace poco empecé con este grupo, pero me encanta ser parte de esto y poder brindarle a la gente productos de calidad", dijo un trabajador de Nuevo Sol.

"Para nosotros es muy importante poder trabajar. Hacemos capacitaciones, aprendemos y nos sentimos acompañados. Al principio arranqué el curso de panadería para una salida laboral y tuve la oportunidad de conocer este taller que me dio la oportunidad de trabajar y sentirme bien con mis compañeros", agregó.

Los productos de excelente calidad pueden ser adquiridos en las diferentes organizaciones, tanto en sus direcciones particulares, como en sus redes sociales: @productosdelbraille, @tallerprotegidoalborada, @nuevosolpanificadora, @santarita_tallerprotegido, @incluser.bahiablanca, y @cerestallerdepastas.

"Esta es una linda oportunidad para que puedan ver lo que hacemos. Hacemos las cosas con mucho amor y dedicación. Está bueno que la gente sepa que hacemos las cosas con mucho cuidado y con las mejor calidad, para que todos disfruten", dijo una de las trabajadoras del Santa Rita.

Desde Incluser, generan oportunidades para la inclusión laboral de personas con discapacidad brindando servicios para eventos entre otras actividades: "Para mi fue muy importante entrar a trabajar y poder brindar el servicio, atender a las personas, sentir que nos contratan y nos dan una oportunidad. Por suerte, cada vez nos llaman más, para atender fiestas y cualquier presentación que necesiten", dijo Cristian de Incluser.

La Expo Inclusión Bahía dejó en claro que Bahía Blanca cuenta con diferentes organizaciones que fabrican alimentos y brindan servicios apostando a la inclusión de las personas con discapacidad en el mundo laboral .