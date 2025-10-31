La Unión Industrial será sede de la Expo Inclusión Bahía 2025

El próximo jueves 6 de noviembre, de 9 a 17 horas, se realizará la Expo Inclusión Bahía en la sede de la Unión Industrial de Bahía Blanca (UIBB), ubicada en Brown 460.

El encuentro reunirá a los talleres protegidos Alborada, Luis Braile, Nuevo Sol y Santa Rita, junto a Incluser y Ceres, con el objetivo de dar a conocer sus productos y fortalecer los vínculos con empresas y la comunidad. La iniciativa busca impulsar el desarrollo de proyectos productivos inclusivos y favorecer la inserción laboral de personas con discapacidad.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La actividad es organizada por la Mesa de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) de la UIBB, cuenta con el auspicio de EDES S.A. y la articulación de la Dirección de Discapacidad y Accesibilidad del Municipio de Bahía Blanca.

Desde la organización destacaron que la Expo Inclusión Bahía propone una jornada de encuentro, trabajo conjunto y visibilización de iniciativas locales, con el propósito de construir una comunidad más integrada y solidaria.