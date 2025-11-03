El sindicalismo en Diputados: quiénes estarán para debatir la reforma laboral de Milei

Pablo Álvarez [email protected] Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.

Apartir del 10 de diciembre de 2025, la Cámara de Diputados de la Nación contará con una nueva composición de dirigentes sindicales, provenientes de diversas provincias y sectores, que participarán en el debate del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei tras su victoria en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

La lista incluye a representantes recientemente electos, reelectos y aquellos con mandato vigente, mientras que otros nombres del movimiento obrero quedaron fuera por no renovar sus bancas o por resultados electorales insuficientes.

De Buenos Aires

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La provincia de Buenos Aires aporta varios nombres a través de Fuerza Patria. Vanesa Siley, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Ciudad y abogada, asumirá su segundo mandato consecutivo. Sergio Palazzo, líder de la Asociación Bancaria y de origen radical, también renueva su banca, tras haber destacado por su oposición a la privatización del Banco Nación y su denuncia de la fuga de oro del Banco Central.

La mayor novedad es la incorporación de Hugo Moyano (h), abogado laboralista de 40 años y secretario de Asuntos Jurídicos de la Federación de Camioneros. En el octavo puesto de la lista, ingresa como representante del Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo, fundado por su padre. Del riñón de la CGT.

Hugo Yasky, titular de la CTA de los Trabajadores y diputado desde 2017, asumirá su tercer período y superará los diez años consecutivos como legislador nacional.

Por la izquierda estará Romina Del Plá, docente, sindicalista de SUTEBA disidente y militante del Partido Obrero, quien también renueva su banca. Estos cinco legisladores representan a la provincia de Buenos Aires en el Congreso.

Con mandato vigente

Otros dirigentes sindicales continuarán en la cámara baja hasta 2027. Desde Unión por la Patria estarán Carlos Cisneros (Tucumán, Bancarios), José Gómez (Santiago del Estero, Luz y Fuerza) y Mario Manrique (Buenos Aires, SMATA). Por La Libertad Avanza, Pablo Ansaloni (Buenos Aires, con pasado en UATRE) seguirá en su banca, mientras que Jorge Antonio Ávila (Chubut, Petroleros Privados) representará a Encuentro Federal.

Quiénes quedaron fuera

Algunos referentes sindicales no estarán en el próximo período legislativo. Pablo Carro (CTA Córdoba), cuyo mandato vence el 10 de diciembre, no logró renovar en Córdoba, donde su lista obtuvo el 5,08% de los votos.

En Jujuy, Alejandro Vilca, trabajador de recolección y referente del PTS-Frente de Izquierda Unidad, alcanzó el 9,85% pero no pudo retener su banca.

Dentro de Fuerza Patria en Buenos Aires, Daniel “Tano” Catalano (ATE Capital), Oscar “Colo” De Isasi (ATE Bonaerense y CTA Autónoma) y Carlos “Toro” Ortega (Secasfpi) integraron la lista pero no alcanzaron los puestos necesarios para ingresar.

En Chubut, Alfredo Beliz (Sindicato de Comercio) obtuvo el 10,86% de los votos, insuficiente para una banca. En la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo Peretta, del gremio de farmacéuticos, sumó un nuevo papelón con apenas el 0,20% de los votos como candidato a diputado.

Con esta combinación de legisladores electos, reelectos y en mandato vigente, el sindicalismo tendrá una presencia variada en la Cámara de Diputados para abordar la reforma laboral propuesta por el gobierno de Milei.

El debate promete ser intenso en un contexto político marcado por los resultados de las recientes elecciones.