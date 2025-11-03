Javier Milei recibe este martes a los diputados electos de La Libertad Avanza

El presidente Javier Milei convocó a los diputados que ganaron una banca por La Libertad Avanza a una reunión en la Casa Rosada para comenzar a trabajar junto a ellos las reformas que piensa impulsar en el Congreso el año que viene.

El encuentro se realizará después del mediodía en uno de los salones de Balcarce 50. Se trata de un total de 51 dirigentes que ingresarán el 10 de diciembre a la Cámara baja.

Pese a que trascendió que la saliente ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, formará parte del encuentro, los senadores electos tendrían su propio encuentro el miércoles, también en Casa Rosada, pero durante la mañana.

Se recuerda que a fin de año el funcionaria saliente quedará como jefa de la bancada libertaria en el Senado. También se anuncia la presencia del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien además es vicepresidente de La Libertad Avanza a nivel nacional.

A pesar de que compartieron la lista en estos comicios y aparecen como aliados parlamentarios, quienes accedieron a una banca por el PRO no van a participar del cónclave, ya que no fueron invitados.

Por esta razón, no estarán Alejandro Finocchiaro, Florencia De Sensi, ni Javier Sánchez Wrba, que compitieron en territorio bonaerense, ni Fernando de Andreis y Antonela Giampieri, que integraron la boleta en suelo porteño.

Diego Santilli y Patricia Bullrich encabezaron las listas de diputados y senadores, respectivamente.

El único que sí va a estar de ese partido será Diego Santilli, que aunque ganó en la provincia de Buenos Aires y renovó su banca, no asumirá porque fue designado como ministro del Interior, e irá en ese rol.

Si bien ya tuvo su primera reunión de Gabinete y comenzó a ocuparse de algunos de los asuntos que están en carpeta y que le corresponderán a su área, el encuentro con los legisladores ya estaba organizado desde antes y él no intervino. (con información de Infobae)