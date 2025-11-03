Kicillof presenta el presupuesto 2026 para la Provincia

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentará hoy por la tarde el Presupuesto 2026, en compañía del ministro de Economía, Pablo López. También estarán presentes varios intendentes afines al mandatario provincial y gran parte de su gabinete.

El evento está previsto para las 15 horas. en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de La Plata y, por lo contrario a lo que suele suceder, esta vez el proyecto no ingresará directamente en la Legislatura provincial, sino que se hará luego de esta presentación, en la que fundamentará por qué los distintos bloques deben aprobar la ley de gastos y recursos, sumado a una posible toma de deuda, con el fin de cancelar los vencimientos venideros.

Por otra parte, la presencia de intendentes está vinculada a demostrar el respaldo de un importante sector del peronismo e intentar, de esa forma, terminar con la interna dentro del partido que se hizo aún más intensa luego de las últimas elecciones legislativas donde La Libertad Avanza (LLA) lideró en la mayoría de las provincias.

Este presupuesto incluye los cálculos que llevó adelante la administración de Kicillof para su séptimo año al frente de la Provincia y en el momento más elevado de tensión que mantiene con la gestión del presidente Javier Milei. De acuerdo con el gobierno provincial, la Nación tiene una deuda con el distrito de 12,9 billones de pesos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, explicó el viernes pasado que Kicillof expondrá “la necesidad” que existe de “contar con estos instrumentos para para poder llevar adelante todas sus políticas en este contexto tan ruinoso que estamos viviendo en la Argentina”. (Noticias Argentinas)