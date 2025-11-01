Kicillof invitó a Milei a discutir y articular políticas públicas

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof emitió una carta abierta al presidente Javier Milei al que invitó a una reunión para discutir políticas públicas.

En su cuenta personal de X, Kicillof hizo un breve análisis de la situación de los grupos más vulnerables de la sociedad a los que identificó como castigados por el oficialismo a nivel nacional: "Jubilados, trabajadores, comerciantes, industriales, estudiantes, sectores vulnerables y sectores medios continúan siendo golpeados por un ajuste que se traduce en recesión, feroz caída del consumo y las ventas, pérdida de empleo y, sobre todo, angustia y desesperación", indicó el mandatario bonaerense.

El gobernador indicó que notó un cambio en las formas del presidente, pero que esto no se concretó en acercar las partes con aquellos que piensan diferente y que se encuentran al frente de una provinci que tiene el 40% de la población del país: "Si realmente desea abrir un diálogo con quienes piensan distinto y priorizan los intereses de todos los argentinos, le digo con total claridad: no es buena señal excluir a los gobernadores que considera “enemigos”. Las provincias que usted decidió no convocar representan a más del 40% de la población argentina. Y los gobernadores que las conducimos fuimos elegidos democráticamente, al igual que usted, para defender los intereses de nuestros pueblos. La exclusión de nuestras provincias es un gesto antidemocrático y contrario al espíritu federal, afirmó Kicillof.

NOTICIA EN DESARROLLO