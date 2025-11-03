Tareas de prevención de dengue en General Cerri

Se desarrollará una jornada de limpieza y eliminación de criaderos. Para tal fin, en la intersección de 25 de Mayo y Migueletes se colocará una batea para descartar elementos en desuso, potenciales criaderos del mosquito Aedes aegypti.

Además, entre las 9 y las 13 horas, personal identificado del Programa comunal de Dengue recorrerá el cuadrante delimitado por las calles Moreno, Alberti-Antozzi, Santa Rosa y Húsares-Chiclana, donde casa por casa charlará con los vecinos acerca de pautas preventivas.

¡Sin mosquito Aedes aegypti, no hay Dengue!