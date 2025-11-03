Bahía Blanca | Lunes, 03 de noviembre

23.2°

Bahía Blanca | Lunes, 03 de noviembre

23.2°

Bahía Blanca | Lunes, 03 de noviembre

23.2°
Municipio de Bahía Blanca.

Tareas de prevención de dengue en General Cerri

El jueves 6, el Municipio realizará tareas de prevención e información sobre Dengue en General Daniel Cerri.
 

Se desarrollará una jornada de limpieza y eliminación de criaderos. Para tal fin, en la intersección de 25 de Mayo y Migueletes se colocará una batea para descartar elementos en desuso, potenciales criaderos del mosquito Aedes aegypti.

Además, entre las 9 y las 13 horas,  personal identificado del Programa comunal de Dengue recorrerá el cuadrante delimitado por las calles Moreno, Alberti-Antozzi, Santa Rosa y Húsares-Chiclana, donde casa por casa charlará con los vecinos acerca de pautas preventivas.

¡Sin mosquito Aedes aegypti, no hay Dengue!

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

Seguridad.
La ciudad.
La ciudad.
Fútbol.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE