Tareas de prevención de dengue en General Cerri
El jueves 6, el Municipio realizará tareas de prevención e información sobre Dengue en General Daniel Cerri.
Se desarrollará una jornada de limpieza y eliminación de criaderos. Para tal fin, en la intersección de 25 de Mayo y Migueletes se colocará una batea para descartar elementos en desuso, potenciales criaderos del mosquito Aedes aegypti.
Además, entre las 9 y las 13 horas, personal identificado del Programa comunal de Dengue recorrerá el cuadrante delimitado por las calles Moreno, Alberti-Antozzi, Santa Rosa y Húsares-Chiclana, donde casa por casa charlará con los vecinos acerca de pautas preventivas.
¡Sin mosquito Aedes aegypti, no hay Dengue!