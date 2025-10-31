Noviembre llega con un fin de semana repleto de actividades culturales

Teatro e intervenciones artísticas:

Héroe presenta “Cinema Lírico”

Viernes 31, 21 hs en Teatro Gran Plaza (Alsina 170)



Un espectáculo único que combina la potencia del Lírico Pop con la emoción del cine. En esta nueva propuesta podrán disfrutar de temas o imágenes de Casablanca, Cinema Paradiso, El Padrino, Cantando Bajo la Lluvia, Il Postino, Mujer Bonita, El Fantasma de la Ópera, Titanic y muchos éxitos más. Entradas: $36.000, disponibles e TicketBahia.com.

El Funeral de los Objetos

Viernes 31, 20 y 22 hs en Centro Cultural La Panadería (Lamadrid 544)



La raza humana es la única capaz de sentir amor u odio por un objeto. El Funeral de los objetos cuenta la historia de un grupo de personas bastante particulares y desconocidas entre sí, que se dan cita para formar parte de un funeral extraño luego de ver el anuncio en un folleto del subte. Entradas: anticipadas $18.000 y en puerta $20.000, disponibles en cclapanaderia.com.

Viernes 31, 19 hs en Escuela de Teatro (General Paz 250)



Comedia Municipal | Temporada 2025. Escrita por Belén Sosa, a partir de En Familia de Florencio Sánchez. Edad recomendada: +13. Entrada libre y gratuita.

Santa Eulalia

Sábado 1, 21 hs en la Biblioteca Rivadavia (Av. Colón 31)



Santa Eulalia nos recrea un fantasmagórico escenario. En el altillo de la residencia del General Perón, en su exilio en España, se encuentra el cuerpo momificado de Eva Perón. Entradas: $14.000, disponibles en EntradaUno.com. Descuentos a estudiantes, jubilados y afiliados a asociaciones sindicales.

Nadie quiere ser nadie

Sábado 1, 21 hs en Teatro Don Bosco (Rondeau 119)



Ganadora de la Fiesta Regional de Teatro Independiente, se presentará en esta función muy especial antes de viajar a representar a la ciudad en la Fiesta Provincial de Teatro en La Plata. Entradas: $20.000, disponibles en TicketBahia.com o en la boletería del teatro.

“Despertar entre sombras” y “El plan”

Domingo 2, 21 hs en Café Cultural Don Osvaldo (Lamadrid 544)



Bajo la dirección de Sergio Julian, con la actuación de Lucas Pino. “El plan” (Comedia) con Federico Souto Chisu y Lucas Pino. Dos piezas breves que, como un buen tango, tienen la mezcla justa de drama y esa picardía que nos hace reír. Es teatro honesto, para ver de cerca, con el alma abierta. Entradas: $6.000, disponibles en cclapanaderia.com.

Teresita, #una vida de mierda

Domingo 2, 18 y 21 hs en Centro Cultural La Panadería (Lamadrid 544)



Teresita se encierra en el baño y decide enfrentar su propia porquería. Entradas: anticipadas $20.000 y en puerta $22.000, disponibles en cclapanaderia.com.

Domingo 2, 17 hs en Sociedad de Fomento Luján (Enrique Julio 806)



Comedia Municipal | Temporada 2025. Escrita por Belén Sosa, a partir de En Familia de Florencio Sánchez. Edad recomendada: +13. Entrada libre y gratuita.

Música en vivo:

Milonga de la Plaza (especial Halloween)

Viernes 31, 20 hs en La esquina de Otto (Lavalle 426)



20 hs clase a cargo de Lucrecia Iglesias y a las 21 hs musicaliza Tdj: Kenzo. Organiza Tere Ojeda. Entrada libre (al sombrero consciente). Viernes de puro Tango, esta vez con una propuesta muy divertida y tenebrosa. Veni disfrazado como quieras, hay premio al mejor disfraz.

El Cuarteto de Nos

Viernes 31, 21 hs en Club Estudiantes (Santa Fe 51)



La banda uruguaya, ícono del rock alternativo en español, recorre ciudades del país con una serie de conciertos que acompañan el lanzamiento de su nuevo single “En el cuarto de Nico”, primer adelanto del próximo álbum de estudio. Entradas: $70.000, disponibles en TicketBahia.com.

Noche de Rock Nacional

Viernes 31, 21.30 hs en Café Cultural Don Osvaldo (Lamadrid 544)



Desde los 60’s hasta los 90’s! Seba Islas (Piano y voz), Nico Osses (Batería) y Facu Mazzulli (Bajo) nos guiarán por las canciones de esos compositores icónicos que nos hicieron ser quienes somos. Un recorrido cronológico lleno de energía y recuerdos. Entradas: $8.000, disponibles en cclapanaderia.com.

Roditron FEST

Sábado 1, 20 hs en Centro Cultural La Panadería (Lamadrid 544)



Roditrón es una poderosa banda de rock intergaláctico para la familia, que combina mensajes positivos e historias fantásticas, dando como resultado una propuesta original e innovadora. Entradas: anticipadas $12.000 y en puerta $15.000, disponibles en cclapanaderia.com.

FestiPunk

Sábado 1, 21 hs en El Galpón Rock (Malvinas y Rondeau)



Se presentan Opuestos, Starfish y Eqis.

Domingo 2, 19 hs en Asociación Dante Alighieri, instituto de cultura italiana (Rondeau 26)

Muestras, exposiciones y otras actividades:

Experiencia inmersiva Van Gogh

Hasta el viernes 31, predio FISA



Una muestra multisensorial con más de 70 obras, que combina arte, música, proyecciones 360° y tecnología de vanguardia, para sumergirse en el universo del pintor holandés más famoso del mundo. Para toda la familia. Entradas desde $25.000, disponibles en entradauno.com.

Muestra “Museos Rodantes. Colecciones en movimiento”

Hasta el 2/11, en 2 Museos (Sarmiento 450)



La exposición, que reúne obras patrimoniales del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti y de la Colección de Arte Banco Provincia, materializa la idea visionaria de Emilio Pettoruti.. Entrada libre y gratuita. Martes y miércoles de 9 a 13, jueves y viernes de 9 a 19, sábados y domingos de 16 a 19.

Muestra “Manchas de luz. Ser mujer en el Holocausto.”

Hasta el 2/11, en Casa de la Cultura UNS (Av. Alem 925)



Esta exposición, intenta recrear la complejidad del entramado histórico dándole voz a las mujeres poniendo de manifiesto la diversidad de situaciones que debieron enfrentar por ser mujeres. Destinada al público en general, también se realizarán talleres para estudiantes secundarios.

Taller de Fanzines

Viernes 31, de 15 a 17 hs en Museos Caseros (Caseros 1555)



Un taller para dar rienda suelta a tu imaginación y transformarla en obras únicas. ¿Sabés qué es un fanzine?, es una publicación hecha a mano donde vos decidís qué contar y cómo hacerlo.

Prendas en movimiento

Viernes 31, 16.30 a 18.30 hs en 2 Museos (Sarmiento 450)



Taller de intervención en prendas, coordinado por Milagros Rivas Pompei.

Tarde de Halloween

Viernes 31, 18 hs en Yenny (BBPS – Sarmiento 2153)



La Bruja y Cerebro te esperan. Narración de “Diario de una bruja”, de Valeria Dávila y Mónica López, a cargo de Paula Aguirre. Entrada libre y gratuita, sin inscripción previa.

La Noche del 10

Viernes 31, 20 hs en Espacio FIKA (Vicente López 177)



Festejamos el cumple de EL DIEGO con una muestra colectiva que nos recuerde al 10. Habrá intervenciones artísticas, stands con objetos del 10.

Museo TEC

Sábados y domingos, 15 a 19 hs, Thompson 665



El Museo de Informática Espacio Tec, es el más grande de la Argentina. ¡Vas a conocer la historia de las computadoras y podrás jugar a juegos clásicos en sus máquinas originales!, ¡No te lo pierdas!. Entrada: $6.000 / Menores de 10 años (acompañados por un adulto) gratis / Miembros de Club Pixel: gratis.

Taller de serigrafía mapuche

Sábado 1, 10 hs en Ferrowhite (Juan B. Justo 3885, Ing. White)



A cargo de Fabiana Mendez.

Taller de exploraciones plásticas

Sábado 1, 10 hs en Ferrowhite (Juan B. Justo 3885, Ing. White)



Para chicos y chicas. Con la coordinación de Silvia Gattari, Yesica Peluffo, María Florencia Ortega.

Vamos en bici: una mirada hacia la sustentabilidad

Sábado 1, 14 hs desde el Parque de Mayo (Av. Córdoba y Urquiza)



Se realizará una visita interpretativa al Arroyo Napostá, al “Ecopunto Norte” y al Monumento a César Milstein para participar de una clase de yoga y meditación a cargo del equipo de Atma Biocentro Holístico. Inscripciones: https://forms.gle/vRyviijcFdTA2ziF6.

Mapa Tintoreo Textil: memorias de las plantas

Sábado 1, 15 hs en Museo de Ciencias (Castelli 3900)



Experiencia artístico-ambiental para conocer la memoria ancestral de las plantas que habitan el parque de la Ciudad.

Taller-pregunta: ¿Se puede hacer un Museo con cualquier cosa?

Sábado 1, 16 hs en Museo y Archivo Histórico (Saavedra 951)



A cargo de Daniel Caico.

Saberes que sanan

Sábado 1, 16.30 hs en Museo de Ciencias (Castelli 3900)



El aroma del encuentro. Cada persona llevará consigo una bolsita de hierbas y a cambio dejará sus saberes escritos en el recetario. Sin inscripción previa.

Taller de ilustración colectiva

Sábado 1, 16.30 hs en 2 Museos (Sarmiento 450)



Coordinado por Mica Heredia.

Sábado 1, 19 hs en Espacio de Arte Kanika (Belgrano 249)



Exposiciones, murga, exhibiciones, intervenciones, música en vivo y brindis.

Misión Bestiario

Domingo 2, 15 hs en Museo de Ciencias (Castelli 3900)



¡Alerta de Misión!, para ser detectives del sonido y ayudar a las criaturas fantásticas del parque. Sigan el rastro sonoro, descifren el código secreto y logren el gran escape.

Cuba en la cocina del Puerto

Domingo 2, 16 hs en Museo del Puerto de In. White (Guillermo Torres 4180)



Este domingo la colectividad Representación de Cuba vuelve a la Cocina y prepara una mesa con kake de piña, natillas, sandwich cubano y más cosas ricas para acompañar el chocolate de la Asociación Amigas. Además la escuela “Ana La Cubana” baila e invita a bailar entre las mesas.

Donde todo está por explorar

Domingo 2, 17 hs en Ferrowhite (Juan B. Justo 3885, Ing. White)



Cierre de la muestra de grabados Faustina Rusconi en La Casa Espía.

Para más información sobre cada evento, ingresar a https://www.bahia.gob.ar/agenda/.