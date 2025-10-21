Plan municipal de fumigación: cronograma hasta el 30 de octubre

Tareas a cargo del Departamento de Saneamiento Ambiental

Martes 21:

Villa Belgrano, Paihuén, Don Carlos, Las Lomitas, Las Magnolias, Seminario, San Miguel, El Polo, Villa Gloria, Villa Elena, Villa Libre, Villa Soldati, Obrero, Villa Loreto, Villa Nueva, Villa Buenos Aires, Rosendo López, B° Bahía Blanca, Villa Italia, Palos Verdes, Altos de Bahia, Patagonia Chico y Cabildo.



Miércoles 22:

Santa Margarita, Avellaneda, Los Teritos, Mi Casita, Cooperación II, Duprat, San Martín, Colón, Napal, Loma Paraguaya, JU.BI.Vi, A.M.E.F, Villa Rosario, Villa Esperanza, El Sol, 5 de Abril, Plan Federal, Patagonia, Molina Campos, Parque Industrial, 26 de Septiembre, Vialidad Nacional e Ingeniero White.



Jueves 23:

Aerotalleres, Mara, U.O.M, Los Álamos, Ricchieri, Luján, Villa Irupé, Mariano Moreno, Catamarca, Noroeste, Pampa Central, D’Abreu, Thompson, El Porvenir, El Progreso, Moresino, Spurr, Villa Serra, Villa Talleres, Aldea Romana, Las Acacias, Patagonia Norte, Los Horneros, San Agustín, Oro Verde, Club Banco Nación, B° Obrero, White, Boulevard J. B. Justo, Saladero, Prefectura y El Guanaco.



Viernes 24:

Barrio Palihue y espacios verdes de la ciudad.



Sábado 25:

Cáritas, Estomba, Namuncurá, Matadero, ruta 33; Latino, Los Almendros, San Roque, Sosba, Smata, Villa Rosas, Centenario, Mapuche, Piedrabuena, Harding Green, 17 de Agosto, Viajantes del Sur; Maldonado, Vista Alegre, 1º de Mayo, Villa Nocito, Martín Fierro, Tierras Argentinas, Puertas al Sur y 105 Viviendas.



Domingo 26:

El Maitén, La Cañada, Las Calandrias, Los Muñecos, Parque Norte, Carrindanga, Don Enésimo, San Blas, Vista al Mar, Villa Parodi, Villa Ressia, Enrique Julio, Villa Delfina, Villa Hipódromo, La Merced, Las Cañitas, Nueva Aldea y General Daniel Cerri.



Lunes 27:

Villa Bordeu, Don Ramiro, Los Chañares, Villa Muñiz, Villa Formosa, 12 de Octubre, Luz y Fuerza, Oasis, Austral, Villa Aeropuerto, San Vicente, 17 de Mayo, Portal del Este, Punta Blanca, Lomas del Mirador, Millamapu, Parque San Agustín, Novaterra, Nueva Espora, Parque Industrial, 26 de Septiembre, Vialidad Nacional e Ingeniero White.



Martes 28:

Nueva Belgrano, Cenci, Villa del Parque, Villa Floresta, Sánchez Elía, Stella Maris, 9 de Noviembre, Villa Amaducci, Don Bosco, Villa Cerrito, San Jorge, Cabré Moré, Grünbein, S.U.T.I.A.G.A, U.O.M, Petroquímico, El Nacional, San Ignacio, Altos del Pinar, Prensa, Obrero, White, Boulevard J. B. Justo, Saladero, Prefectura y El Guanaco.



Miércoles 29:

Villa Belgrano, Paihuén, Don Carlos, Las Lomitas, Las Magnolias, Seminario, San Miguel, El Polo, Villa Gloria, Villa Elena, Villa Libre, Villa Soldati, Obrero, Villa Loreto, Villa Nueva, Villa Buenos Aires, Rosendo López, B° Bahía Blanca, Villa Italia, Palos Verdes, Altos de Bahia, Patagonia Chico y Cabildo.



Jueves 30:

Santa Margarita, Avellaneda, Los Teritos, Mi Casita, Cooperación II, Duprat, San Martín, Colón, Napal, Loma Paraguaya, JU.BI.Vi, A.M.E.F, Villa Rosario, Villa Esperanza, El Sol, 5 de Abril, Plan Federal, Patagonia, Molina Campos, Parque Industrial, 26 de Septiembre, Vialidad Nacional e Ingeniero White.



Trabajos organizados por Bahía Ambiental Sapem



Martes 21:

Parque Independencia, Parque Campaña del Desierto, Parchape, Cementerio, Parque Noroeste y Boulevard Brown.



Miércoles 22:

El Maitén, La Cañada, Las Calandrias, Los Muñecos, Parque Norte, Carrindanga, avenida Cabrera y Paseo las Esculturas, Altos de Carrindanga y Parque de Mayo.



Jueves 23:

Parque Industrial, acceso a Puertos y Polo Petroquímico, Paseo Costero, balneario Maldonado y ruta 3 sur.



Viernes 24:

Villa Bordeu, Don Ramiro, Los Chañares y Campos de Alem.



Domingo 26:

Aldea Romana, Las Acacias, Patagonia Norte, Los Horneros, Oro Verde y Club Banco Nación.



Lunes 27:

Villa Belgrano, Paihuén, Don Carlos, Las Lomitas, Las Magnolias, Parque Norte, La Barranca y Los Olivos.



Martes 28:

Parque Independencia, Parque Campaña del Desierto, Parchappe, Cementerio, Parque Noroeste y Boulevard Brown.



Miércoles 29:

El Maitén, La Cañada, Las Calandrias, Los Muñecos, Parque Norte, Carrindanga, avenida Cabrera y Paseo las Esculturas, Altos de Carrindanga y Parque de Mayo.



Jueves 30:

Parque Industrial, acceso a Puertos y Polo Petroquímico, Paseo Costero, balneario Maldonado y ruta 3 sur.