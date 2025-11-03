Trabajos de fumigación
Del lunes 3 al domingo 9 de noviembre.
13:14 | 03/11/2025
- Lunes 3:
El Maitén, La Cañada, Las Calandrias, Los Muñecos, Parque Norte, Carrindanga, Don Enésimo, San Blas, Vista al Mar, Villa Parodi, Villa Ressia, Enrique Julio, Villa Delfina, Villa Hipódromo, La Merced, Las Cañitas I, II y III, Nueva Aldea, General Daniel Cerri, Villa Belgrano, Paihuen, Don Carlos, Las Lomitas, Barrio Las Magnolias, La Barranca, Los Olivos, Parque Naposta, Carrindanga, Sarmiento, Paseo Las Esculturas.
- Martes 4:
Villa Bordeu, Don Ramiro, Los Chañares, Villa Muñiz, Villa Formosa, 12 de Octubre, Luz y Fuerza, Oasis, Austral, Villa Aeropuerto, San Vicente, 17 de Mayo, Portal del Este, Punta Blanca, Lomas del Mirador, Millamapu, Parque San Agustín, Novaterra, Nueva Espora, Parque Industrial, 26 de Septiembre, Vialidad Nacional, Ingeniero White, Parque Independencia, Parque Campaña del Desierto, Parchape, Cementerio, Parque Noroeste, Boulevard Brown, Parque Naposta, Carrindanga, Sarmiento, Paseo Las Esculturas.
- Miércoles 5:
Nueva Belgrano, Cenci, Villa del Parque, Villa Floresta, Sánchez Elía, Stella Maris, 9 de Noviembre, Villa Amaducci, Don Bosco, Villa Cerrito, San Jorge, Cabré Moré, Grünbein, S.U.T.I.A.G.A, U.O.M, Petroquímico, El Nacional, San Ignacio, Altos del Pinar, Prensa, Obrero, White, Boulevard J. B. Justo, Saladero, Prefectura, El Guanaco, El Maiten, La Cañada, Las Calandrias, Los Muñecos, Parque Norte, Camino La Carrindanga, Av Cabrera y Paseo las Esculturas, Altos de Carrindanga, Parque de Mayo y Parque Naposta.
- Jueves 6:
Villa Belgrano, Paihuén, Don Carlos, Las Lomitas, Las Magnolias, Seminario, San Miguel, El Polo, Villa Gloria, Villa Elena, Villa Libre, Villa Soldati, Obrero, Villa Libre Sur, Villa Loreto, Villa Nueva, Villa Buenos Aires, Rosendo López, B° Bahía Blanca, Villa Italia, Palos Verdes, Altos de Bahía, Patagonia Chico, Cabildo, Parque Industrial, Acceso a Puertos y Polo Petroquímico, Paseo Costero, Balneario Maldonado, Ruta 3 Sur, Plaza Pellegrini, Plaza Brown y Parque Boronat.
- Viernes 7:
Espacios verdes, Palihue, Villa Bordeu, Don Ramiro, Los Chañares, Campos de Alem, Plaza Pellegrini, Plaza Brown y Parque Boronat.
- Sábado 8:
Santa Margarita, Avellaneda, Los Teritos, Mi Casita, Cooperación II, Duprat, San Martín, Colón, Napal, Loma Paraguaya, JU.BI.Vi, A.M.E.F, Villa Rosario, Villa Esperanza, El Sol, 5 de Abril, Plan Federal, Patagonia, Molina Campos, Parque Industrial, 26 de Septiembre, Vialidad Nacional e Ingeniero White.
- Domingo 9:
Cáritas, Estomba, Namuncurá, Matadero, ruta 33; Latino, Los Almendros, San Roque, Sosba, Smata, Villa Rosas, Centenario, Mapuche, Piedrabuena, Harding Green, 17 de Agosto, Viajantes del Sur; Maldonado, Vista Alegre, 1º de Mayo, Villa Nocito, Martín Fierro, Tierras Argentinas, Puertas al Sur, 105 Viviendas, Aldea Romana, Las Acacias I y II, Patagonia Norte, Los Horneros, Oro Verde y Club Banco Nación.