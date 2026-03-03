Bahía Blanca | Martes, 03 de marzo

Municipio de Bahía Blanca.

Carrera de la Mujer 2026

El próximo domingo se llevará a cabo la tradicional Carrera de la Mujer “Homenaje a Elsa Strizzi”, en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

La carrera será de 5 KM y la caminata participativa de 3 KM.

Para participar, se deberá completar el siguiente formulariohttps://forms.gle/7W1bnwPDFBvagwnCA. Habrá tiempo de inscribirse hasta el jueves venidero a las 13 horas. Pueden anotarse mayores de 16 años (menores de edad pueden participar sin inscripción).

A modo de inscripción, se recibirán donaciones de productos de higiene personal femenino (toallitas, protectores diarios, copa menstrual, tampones, etc), que serán entregados a diferentes entidades de nuestra ciudad.

La largada será a las 10 en el playón de la UNS (Alem 1253). A partir de las 8 será la entrada en calor y se entregarán las remeras para las primeras 700 inscriptas.

