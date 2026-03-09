Operativos de tránsito realizados en la última semana

Los operativos se concretaron entre el 2 y 9 de febrero, lapso en el que además fueron retenidos 98 vehículos (48 automóviles, 45 motocicletas y 5 camionetas).

Asimismo la División de Control y Ordenamiento Urbano efectuó informó 2985 controles de documentación y 668 actas de comprobación.