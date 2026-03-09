Bahía Blanca | Lunes, 09 de marzo

19.7°

Bahía Blanca | Lunes, 09 de marzo

19.7°

Bahía Blanca | Lunes, 09 de marzo

19.7°
Municipio de Bahía Blanca.

Operativos de tránsito realizados en la última semana

23 potenciales conductores peligrosos fueron retirados de circulación en la última semana por dar positivo en los tests de alcoholemia (21) y de estupefacientes (2).

Los operativos se concretaron entre el 2 y 9 de febrero, lapso en el que además fueron retenidos 98 vehículos (48 automóviles, 45 motocicletas y 5 camionetas).

Asimismo la División de Control y Ordenamiento Urbano efectuó informó 2985 controles de documentación y 668 actas de comprobación.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
Sociedad.
La ciudad.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE