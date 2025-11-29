Operativo y secuestro de un auto robado en el conurbano

Tres jóvenes, dos de ellos menores de edad, fueron aprehendidos esta madrugada en cercanías de Vista Alegre cuando se movilizaban en un automóvil robado hace cuatro meses en el conurbano bonaerense, informaron fuentes oficiales.

Desde el Comando de Patrulla señalaron que el operativo se produjo alrededor de las 3:30, en Santa Cruz y Brasil, cuando los efectivos comenzaron a perseguir un Peugeot 208 que se dio a la fuga al advertir la presencia policial.

Los voceros indicaron que en Sargento Iturra y Di Sarli lograron arrestar a dos adolescentes de 15 años, mientras que Dylan Campos (19) fue interceptado cuando descendía del vehículo.

Mencionaron que en esas circunstancias arrojó un teléfono celular iPhone que fue incautado y puesto a disposición de la fiscalía.

También se estableció que el automóvil presentaba un pedido de secuestro activo por robo emitido el pasado 12 de julio por la comisaría Séptima de Lanús Oeste.

Finalmente refirieron que los tres sujetos fueron imputados del delito de desobediencia y que al mayor también se lo acusó de encubrimiento.