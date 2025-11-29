Monte Hermoso: la Escuela de Mar busca aliados para dar becas a niños y niñas

Anahí González Pau [email protected] Licenciada en Comunicación Social egresada de la Universidad de La Plata. Docente en nivel superior. Redactora de La Nueva desde 2010. En LU2 Radio Bahía Blanca tiene la columna "Buenas buenas" y se desempeña como redactora creativa. Es especialista en cubrir historias humanas de superación. Además, es profesora de yoga.

La Escuela de Mar de Monte Hermoso acaba de lanzar una convocatoria destinada a sumar comercios, emprendedores, complejos turísticos e instituciones a su campaña para brindar apoyo a las infancias vulnerables a través de un programa de becas.

La idea es que por cada auspiciante que se sume a realizar aportes un niño o niña reciba una beca a través de la cual pueda acceder a todas las actividades de forma gratuita. De esta forma habrá tantos becados como entidades participen fomentando así la igualdad de oportunidades.

Idina Coria Steel, una de las fundadoras de Escuela de Mar, comentó que, a cambio, la Escuela de Mar ofrecerá un taller de RCP gratuito para el equipo de trabajo de cada entidad participante y realizará una mención especial en sus redes, destacando su compromiso con la educación, la seguridad acuática y el bienestar de la comunidad.

El proyecto

Escuela de Mar es una propuesta turística y educativa inspirada en los programas The Junior Lifeguard que se desarrollan en países como EE.UU y Australia.

Es un programa que fomenta valores a través del deporte, como la solidaridad, el compañerismo, la perseverancia y la empatía. También el trabajo en equipo, el liderazgo y la seguridad acuática, al tiempo que presenta a los jóvenes oportunidades de recreación en el mar y de aprendizajes con prácticas seguras.

Del mismo pueden participar niños, niñas y jóvenes de todos los niveles de habilidad, que tengan entre 5 y 17 años.

Para llevarlo a cabo la escuela cuenta con un equipo exclusivamente conformado por Profesores de Educación Física, Guardavidas, Docentes e Instructores certificados.

Las jornadas se desarrollan en la playa y en el mar, entorno al que se busca conocer, proteger y conservar.

“Las actividades son complementadas con las herramientas que brinda la educación ambiental, buscando desarrollar una conciencia ética y colectiva sobre todas las formas de vida con las cuales compartimos este planeta y la importancia de su cuidado, como verdaderos guardianes del ambiente”, comentó Idina.

“Esto se logra también por el contacto físico diario con el entorno natural y por las charlas, actividades, juegos didácticos y debates sobre la fauna marina, el océano, la topografía del lugar y las intervenciones que el ser humano hace en el medio”, agregó.

A través del progreso y los logros personales se fomenta el desarrollo de la autoestima y mediante el intercambio constante con instructores compasivos y trabajando con otros jóvenes en un entorno de formación de equipos colaborativos, se logra aumentar el respeto por los demás.

Las actividades se llevan a cabo en el Chiringo Chipirón de Monte Hermoso, en el horario de 9.30 a 12.30 los lunes, miércoles y viernes.

La propuesta incluye varias actividades:

ENTRENAMIENTOS EN EL MAR

Prácticas deportivas de salvamento, natación en aguas abiertas, circuitos de preparación física en la arena, juegos y recreación.

NOCIONES BÁSICAS DE SURF

Aprender a posicionarse en la tabla, la técnica de la parada, la lectura del mar y de los buenos pronósticos de olas.

VIENTOS, CORRIENTES Y MAREAS

Clases teóricas sobre lectura de vientos, conocimientos de las corrientes y las mareas y la interpretación de la topografía de la playa.

PRIMEROS AUXILIOS Y RCP

Enseñanza teórica y práctica de las nociones básicas de los primeros auxilios y la maniobra de RCP. El botiquín de primeros auxilios. La comunicación en la playa y la activación de la cadena de emergencia.

SIMULACIÓN DE RESCATES

La repetición de las prácticas es lo que los lleva a mejorarse a sí mismos constantemente, desafiando distintos climas y estados del mar y siempre priorizando el trabajo en equipo.