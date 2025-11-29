Femenino: 9 de Julio cruza con Regatas de San Nicolás, en cancha de Peñarol

Julián Turcato le habla a sus jugadoras. Foto: archivo-La Nueva.

9 de Julio juega ante Regatas de San Nicolás, desde las 19, en el Domingo Robles de Peñarol, en Mar del Plata, por las semifinales del Súper 4 del Provincial de Clubes de Mayores.

Posteriormente, a las 21, el local cruzará con San Martín de Junín.

En tanto, mañana se jugará la final, a las 19, en el mismo escenario.

El representante bahiense, tercero del grupo, enfrentó en fase regular a las nicoleñas (segundas).

De visitante le ganó, por 83 a 47, mientras que en el Néstor Damiani cedió 76 a 73.

El plantel de 9 de Julio lo conforman las mayores Belén Tombesi, Ileana Corvalán, Emilia Fernández, Anahel Maurer, Catalina Arena, Tamara Nieva, Victoria Flores, Victoria Martín, Jessica Azaroff,

Las juveniles: Isabella Roldán, Delfina Alves da Florencia, Isabella Larrasolo, Amparo Althabe, Isabel Sorzini y Génesis Haberkorn.

















