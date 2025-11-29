Nicolás Kreplak cruzó al Gobierno por “marginar” a la Provincia del comunicado por vacunación

El ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak cruzó al Gobierno nacional por “marginar” a la provincia de Buenos Aires del comunicado por el calendario de vacunación, luego de que el ministro de la misma cartera a nivel nacional, Mario Lugones difundiera un texto de apoyo a la campaña en todo el país.

“La PBA obviamente apoya a las vacunas y la vacunación. Solo nos marginaron del comunicado. Evidentemente no están a la altura de las circunstancias”, consideró Kreplak en redes sociales.

En la misma línea, el funcionario bonaerense apuntó contra el ministerio nacional por la política que implementa en esa materia. “Además del comunicado, provean las vacunas, impulsen planes de implementación e inviertan en difusión y promoción”, enumeró.

El Ministerio de Salud y las carteras sanitarias de 22 provincias difundieron un comunicado conjunto en defensa del Calendario Nacional de Vacunación, en el que reafirmaron la seguridad, eficacia y necesidad de las vacunas frente al avance de discursos negacionistas.

En el texto se incluye la adhesión de la mayoría de las jurisdicciones del país, pero no incluye el respaldo de la provincia de Buenos Aires, el territorio más amplio y densamente poblado del país.

El comunicado de la cartera nacional surgió en respuesta a la presentación antivacunas que se realizó el jueves pasado promovida por la diputada del PRO por Chaco, Marilú Quiróz. (NA)