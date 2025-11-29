STIgas presentó un libro sobre la historia de los trabajadores del gas en Bahía Blanca y la región

La Comisión Directiva del Sindicato de los Trabajadores de la Industria del Gas de Bahía Blanca, La Pampa y Rio Negro, encabezada por su Secretario General Pablo Van Den Heuvel presentó el 27 de noviembre en su sede de calle Viamonte 547 de nuestra ciudad, el libro "Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas 1957 – 2025” que nos introduce en los orígenes de la industria del gas en Bahía Blanca y nuestra región.

A partir de junio de 1957 entrelazado con el nacimiento del Sindicato, el libro va relatando a través de los años, no solo la evolución del gremio en sus aspectos sindicales y sociales, sino también la de la Industria gasífera local y nacional, hasta convertir a la ciudad de Bahía Blanca en el principal nodo gasífero de la República Argentina.

Con fuerte enfoque en el desarrollo de esta industria en la ciudad, es un gran aporte a la comunidad bahiense en general, ya que su lectura sencilla lo hace ideal como consulta del desarrollo gasífero local.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"El libro fue coordinado por el Doctor en historia José Marcillese, docente de la UNS y contó con la participación de los afiliados que aportaron sus historias y anécdotas, que han enriquecido la publicación", indicaron desde el gremio.