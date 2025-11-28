Al preso recapturado le secuestraron tres armas y decenas de municiones

Además de dos autos robados, tal como había trascendido, a Iván Ariel Mendoza, el preso que se había fugado hace 6 meses de la cárcel de Saavedra y fue recapturado ayer, le secuestraron tres armas de fuego y decenas de municiones, además de una moto sustraída.

Mendoza, de 45 años, está, en principio, bajo sospecha de algunos robos cometidos recientemente en la ciudad de Viedma, de donde habría sido sustraído el Toyota Yaris blanco al mando del cual fue interceptado en Ingeniero White.

El operativo de recaptura se originó ayer a la tarde, cuando dicho vehículo protagonizó un choque en la avenida Arias al 2.400 y se retiró del lugar.

La DDI local ya estaba al tanto de la sustracción de un Yaris de las mismas características, el lunes pasado, en la capital rionegrina, y por ese motivo rastreó las cámaras de seguridad del CEUM y pudo dar con el auto -visiblemente destrozado en su parte frontal- y Mendoza, en el sector de la avenida Dasso e Islas Orcadas y tras una breve persecución.

En esas circunstancias primero se estableció que, efectivamente, el vehículo era el que se buscaba en Río Negro y luego se estableció que el delincuente pernoctaba en una casa de las inmediaciones.

Al llegar al "aguantadero", la Policía también secuestró un Peugeot 208 blanco, con pedido de secuestro activo de Viedma, por un delito cometido el miércoles 19 de este mes.

Y una moto Honda CG Titán negra, que en este caso fuera sustraída el sábado 1 de noviembre en la zona de Vicente López al 1.300, pero de nuestra ciudad.

A su vez, dentro de los autos encontraron una pistola Glock 17 calibre 9 mm. con cargador y municiones, una pistola Taurus 9 mm. con cargador y municiones y una escopeta Zafer, con tubo cañón, miras y baquetas.

Por otro lado, incautaron varias decenas de proyectiles de distintos calibres, cuchillos y hasta un sable perteneciente a la Policía de Viedma, que tenía pedido de secuestro.

El secuestro incluyó un chaleco táctico negro y llaves de distintos vehículos con llaveros identificando marcas y modelos, herramientas de corte y apertura (corta candado, barreta) y un inhibidor de señal.

Mendoza, cuando se fugó de la Unidad Penal N° 19, estaba preso por al menos 4 entraderas cometidas en nuestra ciudad.