Capturaron al sospechoso del tiroteo contra miembros de Guardia Nacional de EE.UU.

Estaba en el país desde el 2021 (Foto N/A)

El sospechoso del tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos cerca de la Casa Blanca, que ocurrió el miércoles, es un ciudadano afgano que ingresó a EE.UU en 2021.

El sospechoso, identificado como Rahmanullah Lakanwal, de 29 años de edad, vivía en el estado de Washington, según información publicada por Xinhua con datos de fuentes policiales a NBC News. Las autoridades señalaron que aún están trabajando para verificar todos sus datos personales. .

De esta manera, el FBI abrirá una investigación sobre el tiroteo como posible acto de terrorismo, de acuerdo con altos funcionarios policiales estadounidenses.

El incidente ocurrió a pocas cuadras de la Casa Blanca, alrededor de las 14:15 hora local (19:15 GMT), según las autoridades. Los miembros de la Guardia Nacional estaban patrullando cuando un individuo se acercó desde la esquina, levantó un arma y abrió fuego.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Dos miembros de la Guardia Nacional resultaron heridos de bala y permanecen "en estado crítico", dijo a la prensa el director del FBI, Kash Patel. El sospechoso también fue alcanzado por los disparos y se encuentra en un hospital, según la policía. (N/A)