Capturaron al sospechoso del tiroteo contra miembros de Guardia Nacional de EE.UU.
Las autoridades trabajan para verificar sus datos personales. Rahmanullah Lakanwal, de 29 años de edad, vivía en el estado de Washington, según información publicada por Xinhua
El sospechoso del tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos cerca de la Casa Blanca, que ocurrió el miércoles, es un ciudadano afgano que ingresó a EE.UU en 2021.
El sospechoso, identificado como Rahmanullah Lakanwal, de 29 años de edad, vivía en el estado de Washington, según información publicada por Xinhua con datos de fuentes policiales a NBC News. Las autoridades señalaron que aún están trabajando para verificar todos sus datos personales. .
De esta manera, el FBI abrirá una investigación sobre el tiroteo como posible acto de terrorismo, de acuerdo con altos funcionarios policiales estadounidenses.
El incidente ocurrió a pocas cuadras de la Casa Blanca, alrededor de las 14:15 hora local (19:15 GMT), según las autoridades. Los miembros de la Guardia Nacional estaban patrullando cuando un individuo se acercó desde la esquina, levantó un arma y abrió fuego.
Dos miembros de la Guardia Nacional resultaron heridos de bala y permanecen "en estado crítico", dijo a la prensa el director del FBI, Kash Patel. El sospechoso también fue alcanzado por los disparos y se encuentra en un hospital, según la policía. (N/A)