Se incendia un complejo de edificios en Hong Kong

El incendio en una de las torres (Foto Redes sociales)

Un incendio se inició este miércoles en el Tribunal Wang Fuk de Tai Po, al norte de Hong Kong, dejando ver una densa columna de humo. El complejo de edificios residenciales tiene cuatro torres que están tomadas por el fuego.

Varios residentes del complejo se encuentran atrapados y un hombre sufrió quemaduras graves mientras continúan las tareas de rescate. Está catalogado como incendio de nivel cuatro, que es la indice más elevado en cuanto a siniestros de este tipo.

El fuego se propagó por un andamio de bambú instalado alrededor del exterior del complejo que estaba en refacciones. La policía informó de ocho personas heridas, tres de ellas en estado grave por quemaduras.

Los bomberos están trabajando con grúas de altura pero no pueden detener el fuego hasta el momento.