En medio del acuerdo de paz, Rusia atacó Ucrania: al menos seis muertos

Al menos seis personas murieron este martes en Kiev tras un ataque ruso con misiles y drones que arrasó edificios en zonas residenciales de la capital.

Según las autoridades ucranianas, cuatro víctimas fueron halladas en un edificio de nueve plantas del distrito de Dnipró y otras dos en Sviatoshin. Más de una decena de personas resultaron heridas, de acuerdo con medios internacionales.

El Ministerio de Energía señaló que el bombardeo volvió a apuntar al sistema energético ucraniano, ya muy deteriorado luego de una serie de ofensivas masivas durante el otoño. En Kiev, varios distritos quedaron sin calefacción tras el ataque.

En paralelo, Rusia lanzó drones contra infraestructuras portuarias y energéticas de la región de Odesa. "En algunas zonas se produjeron incendios y hubo daños en equipamiento", informó el gobernador Oleg Kiper. (NA)