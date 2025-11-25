Bahía Blanca | Martes, 25 de noviembre

32.5°

Bahía Blanca | Martes, 25 de noviembre

32.5°

Bahía Blanca | Martes, 25 de noviembre

32.5°
Guerra entre Rusia y Ucrania.

En medio del acuerdo de paz, Rusia atacó Ucrania: al menos seis muertos

Según las autoridades ucranianas, cuatro víctimas fueron halladas en un edificio de nueve plantas del distrito de Dnipró y otras dos en Sviatoshin.

Ataque aéreo en Kiev, en junio de 2025

Al menos seis personas murieron este martes en Kiev tras un ataque ruso con misiles y drones que arrasó edificios en zonas residenciales de la capital.

Según las autoridades ucranianas, cuatro víctimas fueron halladas en un edificio de nueve plantas del distrito de Dnipró y otras dos en Sviatoshin. Más de una decena de personas resultaron heridas, de acuerdo con medios internacionales.

Noticias Relacionadas

El Ministerio de Energía señaló que el bombardeo volvió a apuntar al sistema energético ucraniano, ya muy deteriorado luego de una serie de ofensivas masivas durante el otoño. En Kiev, varios distritos quedaron sin calefacción tras el ataque.

En paralelo, Rusia lanzó drones contra infraestructuras portuarias y energéticas de la región de Odesa. "En algunas zonas se produjeron incendios y hubo daños en equipamiento", informó el gobernador Oleg Kiper. (NA)

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.
Fútbol.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE