Tiroteo cerca de la Casa Blanca: murieron dos soldados de la Guardia Nacional

Dos soldados de la Guardia Nacional de los Estados Unidos murieron este miércoles como consecuencia de las heridas sufridas durante un tiroteo en inmediaciones de la Casa Blanca.

El gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, publicó en X que ambas víctimas eran miembros de la Guardia Nacional de su estado y habían fallecido a causa de las heridas.

Un portavoz de la alcaldesa Muriel Bowser sostuvo que los fuerzas de seguridad están monitoreando la situación, y desde la Policía Metropolitana aseguraron que el presunto tirador ya se encuentra detenido.

En tanto, el presidente Donald Trump estaba en su campo de golf en West Palm Beach, en la Florida, cuando ocurrió el tiroteo.

“La Casa Blanca está al tanto y monitoreando activamente esta trágica situación. El Presidente ha sido informado”, señaló la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Cientos de miembros de la Guardia Nacional patrullan la capital estadounidense desde hace unos meses, luego de que Trump emitiera en agosto una orden de emergencia en el distrito, debido a los graves problemas de inseguridad. (TN)