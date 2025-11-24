Javier Milei retoma la agenda: convoca al Gabinete y recibe al canciller de Israel

El presidente Javier Milei retoma la agenda este martes con una serie de actividades que inicia con la habitual reunión de equipo de cada semana y que incluye la recepción al canciller de Israel, Gideon Sa’ar, en Casa Rosada.

Según se informó, el mandatario retomará la actividad luego del fin de semana largo con una reunión de Gabinete en el Salón Eva Perón, en una semana clave para la búsqueda de nuevos consensos para la aprobación del Presupuesto 2026, el primero bajo la gestión libertaria.

La reunión con ministros y secretarios será a las 9.30, para luego, a las 11, encabezar la entrega de sables a las Fuerzas de Seguridad junto a la flamante titular de la cartera, Alejandra Monteoliva.

Pasado el mediodía, a las 12.30, Milei recibirá al ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, quien llegó de llegará al país desde Asunción, Paraguay, acompañado por un grupo de empresarios de Medio Oriente.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El funcionario que responde a Benjamín Netanyahu también visitará el Palacio San Martín, donde será recibido por el su par, Pablo Quirno. Además, se entrevistará con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y protagonizará reuniones con los diputados Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet.

Asimismo, en agenda tiene programada la disertación en un evento por el 90º aniversario de la DAIA, y la asistencia al concierto que se celebrará el miércoles a las 20 en el Teatro Colón.