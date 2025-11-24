Estela de Carlotto rechazó la designación de Presti y dijo que es una "provocación"

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, criticó hoy la designación como nuevo ministro de Defensa del teniente general Carlos Presti, y afirmó que se trata de una “provocación” del Gobierno que debe impedirse.

“Esto es iniciar una situación de violencia en la sociedad, cuando ya sabemos la vida que ha tenido la Argentina con los Golpes de Estado, con las dictaduras y con todo lo que hemos sufrido”, señaló Carlotto en declaraciones radiales.

Carlotto sostuvo: “Esta idea de poner a un militar como ministro de Defensa es una provocación, es ponerlo en un lugar que no le corresponde, primero porque no está preparado para eso y segundo que no no lo sabe hacer”.

La dirigente, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, expresó que con medidas de este tipo el Gobierno “está mortificando al país con ideas extrañas y tenemos la obligación de impedírselo”.

“El que tiene vocación militar que esté en esa vocación y que cumpla con la obligación de defender y defendernos, pero las políticas de estado las manejan los civiles. Estos son inventos que destruyen la identidad. Van cambiando lo que ya es historia para hacer una historia nueva que no sirve para nada o es peligrosa”, subrayó.

Carlotto aseveró que “no podemos vivir los ciudadanos esperando que va a hacer hoy el presidente”, y rechazó que “haga los disparates que hace y uno tenga que todos los días vivir una humillación permanente”. (NA)