Inauguraron el Gran Museo Egipcio, el mayor del mundo dedicado a una civilización

Un espectáculo con luces láser, orquesta sinfónica, bailarines con túnicas inspiradas en frescos antiguos, cetros y coronas doradas marcó este sábado la inauguración oficial del Gran Museo Egipcio (GEM) en El Cairo.

"Estamos escribiendo un nuevo capítulo de la historia del presente y del futuro en nombre de esta antigua patria", declaró el presidente de Egipto, Abdel Fatah al Sisi, quien alabó "el mayor museo del mundo dedicado a una sola civilización", ante una audiencia compuesta por reyes, jefes de Estado y dirigentes internacionales.

La construcción del edificio, levantado sobre un espacio de medio millón de metros cuadrados con apoyo financiero y técnico de Japón, costó más de 1.000 millones de dólares y requirió 20 años de trabajos titánicos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La atracción principal es el tesoro de Tutankamón, descubierto en 1922 en una tumba inviolada del Valle de los Reyes, en el Alto Egipto, con cerca de 5.000 objetos funerarios reunidos por primera vez en un mismo espacio.

En la apertura al público, que será este martes, los visitantes serán recibidos en el inmenso atrio por la estatua más monumental del museo (83 toneladas de granito y 11 metros de altura) que representa a Ramsés II, el faraón que reinó en Egipto por 66 años hace más de 3.000 años.

En total, el GEM alberga más de 100.000 piezas arqueológicas, de las cuales la mitad serán expuestas, con lo que conforma la colección más grande del mundo dedicada a una sola civilización, que vio pasar 30 dinastías a lo largo de 5.000 años.

Su arquitectura —ideada por el estudio irlandés Heneghan Peng— está pensada como una prolongación racional de las pirámides. Entre sus 167.000 metros cuadrados no solo se alberga la colección faraónica más ambiciosa jamás mostrada en un solo edificio; también zonas educativas, cafés, un cine 3D, salas de conferencias y casi una veintena de laboratorios de restauración conectados al núcleo principal como arterias.

De la inauguración del Gran Museo Egipcio (GEM) participaron el rey Felipe VI de España y su esposa Letizia, la reina Mary de Dinamarca, Enrique de Luxemburgo, Rania de Jordania y el rey Felipe de Bélgica, entre muchos otros. (NA)