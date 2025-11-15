España “extinguió” la residencia de Fabiola Yáñez por un reclamo de Alberto Fernández

El expresidente Alberto Fernández aseguró hoy que el Ministerio de Migraciones de España revocó la autorización de residencia de su expareja, Fabiola Yáñez, tras un reclamo suyo por supuestas “irregularidades” en el otorgamiento original del permiso.

“Durante más de un año reclamé como padre ante las autoridades del Reino de España”, sostuvo Fernández, y agregó que la Dirección de Migraciones “acaba de extinguir, por irregularidades, una residencia que aquí se presentaba como ‘perfectamente concedida’”.

El exmandatario continuó: “España me escuchó, revisó la documentación y extinguió la autorización otorgada. Los hechos son claros. Basta de Mentiras”, enfatizó en un posteo en su cuenta en la red social X.

Este pronunciamiento llega en medio de una disputa legal entre Fernández y Yáñez que incluye, entre otros temas, la tenencia de su hijo, Francisco.