Argentina perdió con México y quedó eliminada en los 16º de final del Mundial Sub 17

El sueño de la Selección Argentina en el Mundial Sub 17 se frustró en los 16vos. de final, la primera instancia de eliminación directa tras la fase de grupos desde la que provino como el mejor equipo. Los chicos de Diego Placente se despidieron luego de perder ante México 5-4 en la definición por penales.

Esa tanda se forzó por el empate de la Albiceleste 2-2 sobre el final del partido, gracias a un gol del defensor Fernando Closter a los 43 minutos del segundo tiempo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En el inicio de ese período, México logró revertir con dos tantos de Luis Gamboa un partido que Argentina había encaminado a su favor con un gol de Ramiro Tulián a los 8 minutos.