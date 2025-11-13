Corte de calles y servicios para este jueves 13 de noviembre

Este jueves 13 de noviembre continúan los trabajos en Maldonado al 2100, mientras que EDES no registra cortes programados para la jornada de hoy.

Corte de calles:

El Municipio de Bahía Blanca informa que hasta el domingo 16 se verá interrumpida la circulación en Maldonado al 2100 por trabajos de excavaciones y colocación de cañerías cloacales.

Cortes de energía eléctrica

El prestador no ha publicado interrupciones de servicios para el día de la fecha. "No se registran futuras interrupciones programadas" informó EDES.