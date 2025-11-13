Cuatro líneas de colectivos modificarán este viernes sus recorridos por obras de repavimentación

Cuatro líneas de colectivos modificarán este viernes parte de sus recorridos debido a tareas de repavimentación que realizará el municipio en el barrio Kilómetro 5.

De 8 a 17 se cerrará al tránsito vehicular la calle Sixto Laspiur, entre Brasil y Martín Rodríguez, lo que afectará la ruta habitual de las líneas 512, 514, 519 y 519A.

Según informó la comuna, las empresas harán los siguientes desvíos:

