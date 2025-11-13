Bahía Blanca | Jueves, 13 de noviembre

La ciudad.

Cuatro líneas de colectivos modificarán este viernes sus recorridos por obras de repavimentación

El tránsito quedará cerrado de 8 a 17 en Sixto Laspiur entre Brasil y Martín Rodríguez. Todas las modificaciones.

Archivo La Nueva.

Cuatro líneas de colectivos modificarán este viernes parte de sus recorridos debido a tareas de repavimentación que realizará el municipio en el barrio Kilómetro 5.

De 8 a 17 se cerrará al tránsito vehicular la calle Sixto Laspiur, entre Brasil y Martín Rodríguez,  lo que afectará la ruta habitual de las líneas 512, 514, 519 y 519A.

Según informó la comuna, las empresas harán los siguientes desvíos:

  • Línea 512 (Sentido 5 de Abril a Parque de la Ciudad): circulará por Charlone, 9 de Julio, Martín Rodríguez, Sixto Laspiur y recorrido habitual.
  • Línea 514 (Sentido Seminario a Maldonado): circulará por Brasil, 9 de Julio, Martín Rodríguez, Sixto Laspiur y recorrido habitual.
  • Línea 519 (Sentido Centro a General Daniel Cerri): circulará por Brasil, 9 de Julio, Martín Rodríguez, Sixto Laspiur y retoma recorrido habitual.
  • Línea 519A (Sentido Don Ramiro a Patagonia Norte): circulará por Sixto Laspiur, avenida Buenos Aires, Bélgica, Brasil y recorrido habitual.
  • Línea 519 A (Sentido Patagonia Norte a Don Ramiro): circulará por Brasil; 9 de Julio, Francia, Sixto Laspiur y recorrido habitual.

Punta Alta.
La ciudad.
Sociedad.
La ciudad.

