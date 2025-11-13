Condena en suspenso para el comerciante chino acusado de abusar de empleadas

El juez en lo Correccional N° 1, Gabriel Giuliani, le impuso hoy la pena de 3 años de prisión en suspenso (no irá a la cárcel salvo que incumpla las reglas de conducta) al supermercadista chino acusado de abusar sexualmente de empleadas a su cargo.

Se trata de Xiling Jiang, conocido como "Leo", quien llegó al juicio en libertad.

Le imputó el juez dos de los hechos denunciados. Uno de ellos, cometido el 28 de febrero de 2022, entre las 14 y las 17, cuando el acusado tocó y pellizcó a una de las empleadas en los glúteos y la sometió a otras situaciones abusivas, mientras cumplía tareas en el local céntrico.

Además, entre febrero de 2020 y julio de 2021, Jiang tocó en su partes íntimas a otras dos mujeres, en reiteradas ocasiones, aprovechándose de la relación de dependencia laboral que tenían.

Giuliani dio por probados ambos hechos y consideró que el relato de las víctimas fue verosímil, creíble y contundente, respaldado por el resto de la prueba, incluyendo testimonios periféricos y pericias psicológicas.

El accionar del acusado "mostró intención y voluntad (dolo), ya que a pesar de ser advertido por las víctimas, continuó actuando de la misma manera", se indicó en el fallo.

El fiscal de juicio, Diego Torres, titular de la UFIJ N° 4, había pedido 5 años de prisión, mientras que la defensa, a cargo del abogado Juan Ignacio Vitalini, reclamaba su absolución o, en caso de ser condenado, el mínimo de la sanción.

Los manoseos a las trabajadoras se habrían consumado en el supermercado a cargo del oriental, ubicado en 11 de Abril al 100.

Prohibición de contacto

La condena se fijó en suspenso porque el asiático no registra antecedentes penales y que la pena de encierro efectivo no cumpliría los objetivos de una primera condena, evitando el efecto criminógeno de las sanciones cortas.

Entre las reglas de conducta, "Leo" tendrá que fijar residencia, someterse al cuidado del Patronato de Liberados y no relacionarse con las víctimas, con inclusión de la prohibición de acercarse a sus domicilios a menos de 100 metros y no tener contacto con ellas por ninguna vía, ya sea telefónica o redes sociales.