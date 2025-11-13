Tras el incendio, este sábado reabrirá sus puertas el Híper de Aguado

La Cooperativa Obrera informó que este sábado a las 8 reabrirá sus puertas el Híper de Aguado, luego del incendio registrado en la mañana del martes. El siniestro se inició en el techo del edificio y afectó parcialmente el depósito de perfumería.

Desde la entidad aclararon que, en esta primera etapa, los consumidores que concurran a la sucursal no podrán adquirir alimentos refrigerados ni congelados —como carnes, lácteos, quesos y fiambres—, debido a que el fuego se originó por un problema técnico en el exterior del edificio que dañó los equipos condensadores de la central de frío alimentaria.

El rápido accionar del personal del establecimiento, el correcto funcionamiento de la red contra incendios y la pronta intervención de bomberos permitieron circunscribir el foco ígneo a un pequeño sector del depósito, sin que se vieran afectadas las áreas de servicios ni el salón de ventas.

Pocas horas después de controlada la situación, la Cooperativa inició las tareas de limpieza, retiró mercadería no apta para la venta —para su destrucción o donación— y organizó los trabajos necesarios para reabrir el local en el menor tiempo posible.

La institución destacó la labor de Bomberos, Defensa Civil, Policía y Guardia Urbana, y agradeció los mensajes de apoyo recibidos por parte de instituciones, proveedores y consumidores.

Finalmente, invitó a la comunidad a acercarse nuevamente al Híper de Aguado desde este sábado 15, a partir de las 8 horas.