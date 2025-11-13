Mañana será la presentación del duelo del año de ajedrez entre Faustino Oro y Sandro Mareco

Sandro Mareco y Faustino Oro animarán el desafío del ajedrez más importante del país.

El ajedrez local vivirá este fin de semana uno de esos capítulos que quedarán en la historia, ya que se presentarán Faustino Oro y Sandro Mareco.

¿Quiénes son? El primero es el jugador más joven en la historia en participar en un mundial de ajedrez, con 12 años, y un prodigio de esta disciplina a nivel nacional y mundial. Por su parte Mareco es el actual campeón Argentino, número 1 del ranking nacional y uno de los 10 mejores jugadores de Latinoamérica.

Esos dos protagonistas se enfrentarán entre sábado y domingo en un match a 6 partidas rápidas (20 minutos + 10 segundos por jugada), que se llevará a cabo en el auditorio del Dow Center.

Este viernes se realizará la conferencia de prensa en la que será presentado el desafío, en cuyo contexto también se jugará un torneo por equipos en un espacio anexo.

La presentación del match entre Oro-Mareco se llevará a cabo en el Museo del Deporte (Drago 45), a las 10.30.

Van a participar el Gran Maestro (GM) Sandro Mareco, los Maestros Internacionales (MI) Faustino Oro, Facundo Pierrot, Martín Bitelmajer, los organizadores Gerardo Santopietro y Elisa Maggiolo y el árbitro internacional Marcelo Hermida.

Otras actividades

Serán dos jornadas en las que la disciplina vivirá momentos muy importantes para su historial en la ciudad dadas las distintas iniciativas que incluirá.

Alrededor de este enfrentamiento, también de ribetes internacionales, se llevarán a cabo otras propuestas ajedrecísticas como un torneo por equipos de formato 3 contra 3 en el que jugadores amateurs y experimentados podrán competir junto a figuras destacadas del ajedrez argentino.

Además, se disputará un torneo blitz a ritmo 3+2 (3 minutos por jugador con 2 segundos de incremento por jugada), que reunirá a jugadores de todas las edades y niveles. Este tipo de partidas, más dinámicas y vertiginosas, ofrecerán un gran espectáculo tanto para los participantes como para el público.

Horarios

Este sábado la actividad en el Dow Center (Rodríguez 4985) comenzará a las 10.30 con la inauguración e inicio simbólico de la primera partida.

Oro-Mareco jugarán las tres primeras partidas este sábado, a las 11, desde las 12 y a las 13 respectivamente.

Retomarán el domingo a las 14 con la cuarta, desde las 15 con la quinta y a las 16 la sexta y última.

Mientras que en relación al torneo mixto, la competencia iniciará este sábado a las 15 y se jugará en un espacio anexo.