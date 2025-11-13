Dólar en Bahía Blanca: a cuánto están todas las cotizaciones

El dólar oficial abrió su cotización a un valor promedio de $1.435 para la venta y de $1.385 para la compra en Bahía Blanca, registrando una suba del 0,70 % en relación al cierre del miércoles.

En tanto, el dólar blue marca $1.450 para la venta en nuestra ciudad, mientras que se ofrece a $1.435 (-0,35 %) en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.865,50; el MEP cotiza a $1.448,68 (0,19 %); y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.469,83 (0,24 %).

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 604 puntos básicos.