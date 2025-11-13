La recta final rumbo al Mundial 2026: se definen 14 clasificados a la Copa del Mundo y los 22 países que jugarán los Repechajes

El proceso de clasificación al Mundial 2026 que organizarán México, Canadá y Estados Unidos entró en su recta final. Ya se entregaron 28 de los 48 pasajes para la Copa del Mundo, pero en esta última doble Fecha FIFA del año se terminarán de conocer las 14 selecciones clasificadas de manera directa para la máxima cita del fútbol y los 22 equipos que disputarán dos tandas de repechaje distintas para repartir en marzo del 2026 los últimos 6 boletos al certamen.

Conmebol y Oceanía son, hasta el momento, las únicas dos federaciones que definieron todo su panorama. En Asia, con los ocho pasajes directos a la Copa del Mundo ya confirmados sólo queda por conocer al seleccionado que irá al Repechaje Internacional. Emiratos Árabes Unidos y Irak disputarán entre este jueves y el próximo martes 18 de noviembre la llave ida y vuelta para culminar la eliminatoria de la región.

En África la situación es similar, ya que tras conocer a los nueve países clasificados al Mundial de modo directo sólo resta por saber al país que irá a la Repesca. Nigeria-Gabón y Camerún-República Democrática del Congo chocarán este jueves por la semifinal a partido único, con la gran final entre los ganadores de ambas llaves el próximo domingo.

Europa tendrá que definir en esta doble fecha FIFA 11 de los 12 boletos disponibles para ir directo al Mundial (Inglaterra aseguró ya su presencia), pero también los 16 pases a disputar el Repechaje UEFA que repartirá los últimos cuatro pases que tiene esa federación: avanzarán los segundos de cada grupo y los cuatro mejores clasificados de la Nations League que no hayan quedado entre los primeros dos puestos de la zona.

Las 16 selecciones que accedan a los play-offs europeos se dividirán en cuatro eliminatorias, con cuatro equipos en cada una de ellas. Los partidos de play-offs se disputarán en semifinales a partido único, seguidas de finales a partido único dentro de la misma ventana internacional en marzo de 2026.

En ese marco, Concacaf también tiene que otorgar tres de sus seis pases directos que aún están disponibles teniendo en cuenta que México, Canadá y Estados Unidos ya se clasificaron de manera directa. En ese marco, los dos mejores segundos de los tres grupos serán los que afrontarán el Repechaje Internacional con representantes de Conmebol, África, Asia y Oceanía.

Esta Repesca Internacional tendrá dos semifinales entre los cuatro equipos peores ubicados en el Ranking FIFA, mientras que los dos mejores posicionados en ese conteo ya esperarán en la final por los dos boletos disponibles.

Hasta ahora, y teniendo en cuenta que habrá una nueva actualización del ranking el próximo 18 de noviembre, Bolivia ocupa el puesto 76° y Nueva Caledonia el 150°. En Asia, el representante saldrá de Irak (57°) o Emiratos Árabes Unidos (67°). Mientras que en África llegará uno de Nigeria (41°), Camerún (54°), República Democrática del Congo (60°) y Gabón (77°).

En este marco, el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 que se desarrollará el próximo viernes 5 de diciembre desde las 12 (hora local) en el Kennedy Center de Washington DC tendrá 42 selecciones confirmadas y 6 participantes aún inconclusos que se develarán recién en marzo del 2026 al finalizar las distintas tandas de Repechaje.

LAS SELECCIONES CLASIFICADAS AL MUNDIAL 2026 (28/42)

• Conmebol (6/6): Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay

• Concacaf (3/6): México*, Estados Unidos* y Canadá*

• África (9/9): Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal

• Asia (8/8): Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Qatar y Arabia Saudita

• Oceanía (1/1): Nueva Zelanda

• Europa (1/12): Inglaterra

* Países organizadores

LAS SELECCIONES QUE JUGARÁN EL REPECHAJE PARA EL MUNDIAL 2026 (2/6)

• Conmebol (1/1): Bolivia

• Oceanía (1/1): Nueva Caledonia

• África (0/1): Nigeria-Gabón o Camerún-República Democrática del Congo

• Asia (0/1): Emiratos Árabes Unidos o Irak

• Concacaf (0/2):

* Dos selecciones de las seis que jugarán el Repechaje se clasificarán al Mundial

LAS SELECCIONES QUE JUGARÁN EL REPECHAJE EUROPEO PARA EL MUNDIAL 2026 (0/16)

• Europa (0/16):

Clasificarán los 12 segundos de los grupos y 4 de la clasificación de la Nations League que no hayan quedado ni primero ni segundo de las Eliminatorias UEFA: Se definirán los últimos 4 boletos al Mundial para esta federación. (Infobae)