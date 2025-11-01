San Blas: operativo policial y secuestro de una camioneta robada

Efectivos policiales de Bahía San Blas secuestraron durante un operativo una camioneta que había sido robada a fines del año pasado en Mar del Plata, informaron fuentes oficiales.

Los voceros indicaron que el procedimiento se produjo ayer a la tarde, en la calle Costanera, entre 35 y 37, cuando en el marco de un control de rutina interceptaron el rodado para identificar a su ocupante.

En esas circunstancias determinaron que la Ford Maverick tenía colocadas chapas patentes pertenecientes a otro vehículo y que la cédula de la camioneta era falsa.

A partir de las numeraciones del chasis y del motor se estableció que sobre el rodado pesaba un pedido de secuestro emitido el 30 de diciembre de 2024 por una fiscalía marplatense.

Las fuentes mencionaron que se produjo la aprehensión de un hombre de 38 años de edad, domiciliado en nuestra ciudad, que fue imputado del delito de encubrimiento.

También indicaron que se le dio intervención a la Fiscalía Federal por el hallazgo de la documentación adulterada.