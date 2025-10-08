Se conocerá hoy la sentencia por el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner

El Tribunal Oral Federal N°6 dará a conocer hoy el veredicto en el juicio contra Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el intento de homicidio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Este miércoles se realizará la última audiencia del proceso oral y público que se sigue a los tres imputados por el ataque ocurrido el 1° de septiembre de 2022. Antes de conocerse las sentencias, los acusados podrán pronunciar sus últimas palabras. Luego, la jueza Sabrina Namer —presidenta del Tribunal— podría disponer un cuarto intermedio, tras el cual se prevé que la lectura del fallo tenga lugar cerca del mediodía.

La querella que representa a la exmandataria solicitó condenar a Sabag Montiel y a Uliarte a 15 años de prisión por tentativa de homicidio agravado. Por su parte, la fiscalía acusó a Sabag Montiel por tentativa de homicidio triplemente agravado por “violencia de género, en su modalidad de violencia política, y por el empleo de arma de fuego”.

El juicio ante el Tribunal Oral Federal N°6, integrado por la jueza Sabrina Namer y los jueces Ignacio Fornari y Adrián Grunberg, comenzó en junio de 2024 en los tribunales federales de Retiro. A lo largo del proceso declararon 157 testigos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En cuanto al tercer acusado, Nicolás Gabriel Carrizo, la fiscalía no formuló acusación, por lo que será absuelto.

El 1° de septiembre de 2022, Sabag Montiel apuntó y gatilló a centímetros del rostro de la entonces vicepresidenta, mientras que Uliarte, su pareja por aquel entonces, se encontraba en las inmediaciones. (NA)