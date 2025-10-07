Bahía Blanca | Martes, 07 de octubre

La ciudad.

Defensa Civil realizará este martes un simulacro en una estación de servicio céntrica

Será entre las 8 y las 11 horas en la YPF ubicada en la calle Brandsen 306, esquina Lamadrid.

El ejercicio no contempla el cierre de calles (Foto Archivo LNP)

Este martes 7 de octubre, Defensa Civil realizará un simulacro en la YPF de Brandsen y Lamadrid entre las 8 y las 11 de la mañana. Este no provocará ningún corte de calle ni desvío al ser de carácter menor.

El ejercicio forma parte de las actividades de capacitación y evaluación conjunta entre Defensa Civil, Comando de Comunicación y Emergencias (CCE-109), Centro de Despacho 911, Control de Tránsito Urbano, Bomberos, ambulancia del sistema de emergencias y personal de la propia estación de servicio.

La hipótesis de trabajo plantea un principio de incendio en el motor de un vehículo durante la carga de combustible, rápidamente detectado y controlado por el personal, sin personas heridas ni daños mayores.

Se trata de un simulacro menor, sin cortes de calles ni afectación a la circulación vehicular.

El objetivo general es evaluar la capacidad de respuesta del personal operativo y de los organismos intervinientes ante una situación de emergencia, verificando la correcta aplicación de los protocolos, el uso de equipos de protección y la coordinación entre las distintas áreas.

Defensa Civil lleva tranquilidad a los vecinos a fin de no alarmarse ante la presencia de equipos de emergencia en la zona durante la mañana y agradece la colaboración de todos para el desarrollo del ejercicio.

