Corte de calles y servicios para este martes 7 de octubre

Jornada con intervenciones en el centro (Foto Archivo)

En este martes 7 de octubres se verán interrumpida la circulación en múltiples arterias de Bahìa Blanca por trabajos de reencarpetado y esto afectará el recorrido habitual de muchas líneas de colectivos. Además, EDES informa cuatro cortes de suministro por tareas programadas.

Cortes de calle

De 8 a 18 hs: San Martín, entre Belgrano y Lavalle.

De 10 a 18 hs: Belgrano, entre Chiclana y San Martín

Todo el día - Pueyrredón entre Santa Fe e Italia.

Cambios de línea de colectivo por estas intervenciones

Por el corte de San Martín y Lavalle

505: Rosendo López a Noroeste por Las Heras, Lamadrid, Caronti y rec hab.

506: Villa Muñiz a Villa Nocito por Lavalle, Lamadrid, Belgrano, San Martín y rec hab.

507: Harding Green a calle Perú por Lamadrid, Sarmiento, Zelarrayán y rec hab.

513 EX: Harding Green a Parque de Mayo por Brown, Vieytes, Rondeau, Rodríguez, Zelarrayán y rec hab.

Por el corte de Pueyrredón entre Santa Fe e Italia

500 - la línea 500 circulará de Ingeniero White a Sesquicentenario por Pueyrredón, Santa Fe, Villarino, Italia, Pueyrredón y rec hab.

Corte de energía eléctrica

Este martes EDES realizará cuatro cortes programados que corresponden a su plan de obras y mantenimiento del servicio.

– de 8 a 12:30hs, afecta al cuadrante comprendido por las calles: Beruti, Pedro Pico, Santa Fe, Rio Negro.

– de 8 a 11:30hs, afecta al cuadrante comprendido por las calles: Ayacucho, Don Bosco, Albarracín, Los Teros.

– de 8:30 a 10:30hs, afecta al cuadrante comprendido por las calles: La pinta, Tte. Farias, Harris, Combate de Montevideo.

– de 21 a 04 hs, afecta al cuadrante comprendido por las calles: Las Heras, Brandsen, Soler, Lamadrid.

Los trabajos pueden implicar la interrupción del servicio para que el personal trabaje en condiciones seguras y serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas

Los usuarios alcanzados por estas obras de mejora en la red son notificados de la misma antes, durante y después de su realización, mediante un correo electrónico y la App de la empresa prestaria.