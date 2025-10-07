Valeria Rodríguez: "Que Espert haya dado un paso al costado me parece atinado"

Valeria Rodríguez, concejal de La Libertad Avanza, dijo esta tarde que la renuncia de José Luis Espert le pareció "atinada" y subrayó que su decisión fue "criteriosa, prudente y vuelve a marcar que está comprometido con el presidente".

Acorralado ante una creciente presión política y mediática, tras las denuncias que lo vinculan con el empresario Federico Andrés "Fred" Machado —quien se encuentra detenido en Neuquén por una investigación en Estados Unidos por presunto lavado de dinero y narcotráfico—, Espert anunció el domingo que renunciaba a su candidatura como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires para las elecciones del 26 de octubre.

Ayer, en tanto, declinó en su cargo de presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

"Con respecto a Espert tengo dos cosas principales para decir --afirmó la edil que entró por Avanza Libertad en 2021--. Primero, que me parece muy importante, de parte del presidente de la Nación, el hecho de haber aceptado la renuncia y de repetir siempre que el proyecto está por delante de cualquier persona. Y en ese sentido, haber dado un paso al costado por parte de José Luis Espert, me parece algo atinado y si así lo consideró, debe haber sido una decisión personalísima", señaló.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Invitada al programa Allica y Prieta, que se emite de lunes a viernes de 13 a 14 por La Nueva Play, Rodríguez aseguró que "Espert es un hombre adulto, con su trayectoria, y tampoco tengo por qué defenderlo".

Espert y Milei "han sido coherentes con escuchar al resto, a los equipos, a quienes están trabajando en la campaña ―siguió Rodríguez―. No hay que enfrascarse con alguna posición que parezca algo obcecada; hay que ser amplios y tener mucho temple hasta que el tiempo acomode las cosas en su lugar".

"La decisión de dar un paso al costado me parece buena porque muestra que están escuchando. Me pareció criteriosa, prudente y vuelve a marcar que está comprometido con el presidente. Y que esto tiene que ver con la Argentina, no con la persona", afirmó.

Más adelante en la entrevista, y al ser consultada sobre los posibles vínculos de Espert con el narcotráfico, la edil respondió: "Desconozco. Sería una falsedad y un teatro decir que no conozco cuando conozco algo. De ninguna manera".

"Mi conocimiento personal tiene que ver por contactos durante estos cuatro años, pero no lo conozco en otros ámbitos que no hayan sido actos o en los bunkers. No he profundizado para nada una relación personal", añadió.

En tanto, en relación al acto realizado anoche por el presidente Javier Milei, Rodríguez respondió que no le pareció "desacertado ni desubicado".

"Me sorprendió que fuera un gran show en cuanto a las presentaciones musicales. Pero no subestimo sus decisiones, por algo es el presidente. No me escandalizo porque Milei haga un show o cante; canta bien, entona. Me importan los resultados y lo que siga haciendo. Es una persona no convencional, un atrevido, un diferente", completó.

Mirá la entrevista completa a continuación: