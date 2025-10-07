Reimpresión de boletas bonaerenses: la Junta Electoral convocó una audiencia de urgencia

La Junta Electoral convocó a todas las fuerzas políticas que competirán el próximo 26 de octubre y al ministro del Interior de la Nación, Lisandro Catalán, tras el pedido de la Alianza La Libertad Avanza para reimprimir la totalidad de las boletas únicas papel, tras la renuncia de José Luis Espert y la solicitud de su reemplazo por Diego Santilli.

La convocatoria fue realizada por el juez federal N° 1 con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla; la presidente de la Corte bonaerense, Hilda Kogan; el titular de la Junta, Jorge Eduardo Di Lorenzo, y los secretarios electorales Alina Daniela Sayal y Leandro Luppi. La audiencia será mañana miércoles, en La Plata, a las 10.30 horas.

En la resolución, la Junta tomó una serie de medidas administrativas debido a la presentación de los apoderados de La Libertad Avanza. La reimpresión, según aseguran el resto de los partidos, demandaría un costo de entre 12 mil y 15 mil millones de pesos.

En busca de precisiones, se pidió al Ministerio del Interior que informe antes del miércoles a las 8.30 horas cuál es el costo de la eventual reimpresión y si existe una partida presupuestaria habilitada para afrontarlo.

También se solicitó que se detalle si se debe llamar a licitación; qué imprentas podrían estar a cargo del trabajo y cuáles serían los plazos y la fecha de entrega del material.

En paralelo, se requirió al Correo Argentino que informe cuáles son "los plazos mínimos necesarios para la distribución del material en tiempo oportuno" a todas las mesas de votación habilitadas en el distrito bonaerense. (Infobae y Tiempo Argentino)