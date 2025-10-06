La mesa política del Gobierno recibió a Santilli para reorganizar la campaña libertaria en la PBA

El candidato a diputado nacional, Diego Santilli, arribó esta tarde a la Casa Rosada para participar por primera vez de la reunión semanal del comando de campaña nacional de La Libertad Avanza, en medio de las gestiones de los apoderados partidarios para oficializarlo como nuevo primer candidato en la provincia de Buenos Aires, en reemplazo de José Luis Espert.

Santilli, quien llegó acompañado por Cristian Ritondo, se sumó a la mesa proselitista que todos los lunes presiden la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y la coordinadora territorial, Pilar Ramírez. De los encuentros participan, además, diferentes equipos del oficialismo, como los asesores técnicos de campaña de Caputo, los referentes que responden a la hermana presidencial y los principales representantes digitales del Gobierno.

La figura de Santilli comenzó a tomar una relevancia vital en la hoja de ruta de campaña, porque La Libertad Avanza se ve ante la urgencia de remontar los pésimos números que mostraron las últimas encuestas bonaerenses que le llegaron a Santiago Caputo y a otros altos ministros del Gobierno.

Resta definir, sin embargo, si el exvicejefe de Gobierno porteño podrá pasar del tercer al primer lugar de la nómina oficialista bonaerense o si ese lugar le corresponde a Karen Reichart, segunda en la lista de candidatos a diputados nacionales. Aun así, el presidente Javier Milei le ofreció al Santilli ser la máxima figura de la campaña que desarrollarán en las semanas previas a los comicios del domingo 26.

Por lo pronto, Milei viajará este marrtes a Mar del Plata en el avión presidencial junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el mismo Santilli para realizar una visita a la nueva planta de la compañía Lamb Weston. En esa recorrida también estará el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, que se especula que será un nuevo integrante del Gabinete Presidencial a partir de los próximos meses.

Santilli es una de las pocas figuras de origen PRO que consiguió tener la estima de los tres vértices del "Triángulo de Hierro". No logró ser primer candidato en la lista a diputados porque Milei ya tenía definido que su hombre para encabezar era Espert, algo que con el paso de los últimos días fue perdiendo cada vez más fuerza.

El desafío es levantar expectativas en la Provincia, donde La Libertad Avanza perdió por 14 puntos contra Fuerza Patria en las elecciones provinciales del pasado 7 de septiembre. Si bien estos fueron unos comicios desdoblados, el Gobierno se encargó de nacionalizarlas y el resultado fue leído como una señal de alarma. (Con información de Infobae)