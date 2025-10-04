Bahía Blanca | Sabado, 04 de octubre

23.8°

Bahía Blanca | Sabado, 04 de octubre

Cartas del lector.

Un saludo en el día del perito clasificador de granos

No podemos cambiar la condición de las cosas, pero si tomar decisiones como hombres valerosos que, con fe inquebrantable, propugnan mejorarlas. Para ello también hay que preparar el alma porque no hay destino donde no logre el animo fundar escuela de heroísmo, sabiduría y santidad.

Por todo ello, hoy, URGARA (Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina) tiene un sindicato floreciente. 

Me permito, en el día del Recibidor, hacerles llegar mis sinceras felicitaciones y a los peritos el recuerdo de siempre.

Por Pascual Ángel Pietracatella

