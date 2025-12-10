Estación Sud: cuando el esfuerzo de los vecinos no alcanza

La zona de la Estación Sud mejoro en los últimos 30 años. Pero su avance se debió en gran parte, al fuerte trabajo del Grupo de vecinos del sector. De muchas maneras, públicamente, exponiéndose sin temores ni intereses políticos. Cierto, se lograron avances, pero lo que falta depende en gran parte del Gobierno municipal. Y no necesariamente con fondos (tal vez algo si, toda movida origina gastos).

Bien…, yendo al punto y como símbolo, tomamos la esquina de San Martin e Israel. Cualquiera que se detenga allí, observara que esta ante una “bomba de tiempo”, con riesgos de incendio (forestación interna que sobrepasa la edificación), ausencia de vigas en techos inexistente, generando paredes que se transforman en abanicos al viento, de veredas ni hablar. Hay dueños en vida, según información informal de alguno de sus herederos. Tal vez muchos y eso provoca desinterés en cuidar el bien, cumpliendo con las normas (no es nuestra incumbencia), ni un ataque personal a los dueños actuales. Repito, esa esquina es un símbolo de un sector que aun le falta la estocada final para estimular al privado a aportar su parte con nuevos emprendimientos y que continue el desarrollo positivo apenas a 7 cuadras de la plaza.

No vale hablar de la Estación de FFCC, será para otro momento. Estos dichos que hoy suscribo surgen de la autoridad que validan esta carta, decenas de vecinos, que han suscripto notas escritas a la Municipalidad, radiales y televisivas, y redes sociales.

Y lo extraño y perjudicial para el entorno, es que esta historia tiene muchos, pero muchos años y mas curiosamente es que sus dueños, la municipalidad y toda autoridad que le corresponda, “se salen de la escena, como si vivieran en otro planeta”. O dicho en el lenguaje más pulcro…, “mutis por el foro”. Entonces…, ¿que se espera?, cual es el interés para aceptar esto? ¿Son tan fuertes los intereses? ¿O las autoridades se moverán cuando suceda algún siniestro, ni hablar con víctimas o vecinos dañados? Una pena, que termina en enojo, cuando a vos te exigen que tengas veredas y frentes mantenidos y alguna otra exigencia que llaman la atención a integrantes del grupo de Vecinos de la Estación Sud.

Por Jose Luis Gonzalez Ceñera