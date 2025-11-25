¿Qué le pasa a la gestión Susbielles?

Desde la inundación de marzo, la actual gestión municipal está paralizada. Recuerdo que, durante su primer año, el intendente se propuso reembellecer la ciudad quitando carteles peligrosos, reestructurando las bicisendas, eliminando árboles, entre otras cosas. Pero, este año, todo se paralizó.

Por dar un ejemplo de lo que hablo. Hace cosa de 2 años, presenté un pedido para remover un árbol de la vereda de mi casa que estába (y todavía está) destruyendo la calzada con sus raíces. A fines del año pasado, la municipalidad pasó a cortar el árbol (y muchos otros más de la calle que eran peligrosos). Dejaron el tronco y dijeron que más adelante pasarían a sacarlo de raíz (hicieron lo mismo con todos). Ya pasó más de un año y el árbol sigue ahí, volviedo a crecer y sigue rompiendo la vereda.

Entiendo que la inundación acaparó la atención plena de la gestión, pero ya ha pasado bastante tiempo. ¿Qué ha pasado a la gestión Susbielles? ¿Dónde quedó todo el ímpetu del primer año? ¿No iban a reinaugurar el mercado municipal?

Por: Ariel Palomo