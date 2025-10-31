El sol será el principal protagonista este fin de semana en Bahía y la región

Jornadas soleadas y son posibilidad de precipitaciones, serán los principales atributos del sábado y domingo tanto en Bahía Blanca como en la región, según anticipa Satelmet.

Para mañana por la mañana el tiempo será fresco a templado y el viento tendrá intensidad de moderado en disminución a leve del Noroeste rotando al Sudoeste. La visibilidad será buena.

La temperatura mínima será de 13 grados centígrados.

En la tarde el tiempo será cálido y soleado y el viento tendrá intensidad de leve del Sudoeste rotando al Sudeste. El índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.

La temperatura máxima alcanzará los 27 grados centígrados.

La noche será fresca con nubosidad en aumento y se estima para medianoche una temperatura de 14 grados centígrados.

En Monte Hermoso y Pehuen Co el clima será fresco a templado con descenso de la temperatura y el viento moderado del Noroeste rotando al Sudeste. La temperatura será de 14 a 20 grados centígrados.

En la zona de Ventania el clima será de frío a templado, con poco cambio de la temperatura. Viento moderado y disminución a leve del Noroeste rotando al Sudoeste. La temperatura: 9/22°c.

Para el domingo, en Bahía Blanca, se espera que la mínima sea de 11 grados y la máxima de 25 grados centígrados.