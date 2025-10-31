Bahía Blanca | Viernes, 31 de octubre

20.1°

Básquetbol.

Provincial U17 Femenino: Bahía ganó fácil y cruzará con Junín en semifinales

La otra semi será La Plata-Tres Arroyos.

Renata Vasconcelo busca descargar, defendida por Daniela Olivera. Fotos: Emilia Maineri-La Nueva.

Otra cómoda victoria consiguió Bahía Blanca en el Provincial U17 Femenino que se disputa en nuestra ciudad, superando a Tres Arroyos, por 87 a 47.

De esta manera, el seleccionado local se quedó con el primer puesto de la zona Sur y mañana sábado cruzará en semifinales ante Junín.

Delfina Álves le juega a Amparo Rubiños.

Bahía volvió a mostrar un juego sólido, equilibrado y colectivo, con una defensa extendida que limitó a las tresarroyenses, sacando de circuito a la que genera como Daniela Olivera, y ofensivamente detectando dónde estaban las ventajas.

Juana Montivero intenta escaparle a Rebeca Falcón.

Hubo buen reparto de gol, siendo Juana Montivero la principal anotadora, con 17 puntos (incluidos 3 de 6 en triples).

En tanto, Sofía Trellini se mostró efectiva con tiros a pie firme (12 unidades, con 2-4 en triples y 3-5 en dobles).

Isabella Canutti se fue con un golpe en un pómulo. La defiende Martina Giménez.

En el juego interior, Delfina Àlves da Florencia (10 rebotes), Isabella Roldán (9 recobres y 11 puntos), más Isabel Sorzini (9 rebotes) dominaron la lucha aérea.

En el otro partido de la tercera fecha, por la zona Norte, La Plata le ganó a Pergamino, por 52 a 44.

La síntesis:

Bahía Blanca (87): I. Canutti (3), J. Montivero (17), J. Quinteros (5), R. Vasconcelo (2), D. Álves da Florencia (7), fi; I. Larrarasolo (9), S. Trellini (12), C. Salvo (7), I. Sorzini (7), I. Roldán (11), P. Fernández (1) y J. Vogel (6). DT: Julián Manqueo.

Tres Arroyos (47): D. Olivera (3), R. Falcón (4), M. Giménez (5), M. Ruiz (2), A. Rubiños (6), fi; C. Marconi (10), E. D'Angelo (2), P. Aymonino (7), S. Francken (4), P. González (3), I. Sìnelli y L. Monge (1). DT: Raúl Bianco.

Cuartos: Bahía, 18-11; 46-19 y 63-32.

Árbitros: Lautaro Palacios (La Plata) y Catalina Fulcheri (Junín).

Cancha: Norberto Tomás (Olimpo).

 

Los cruces

Este sábado, desde las 10.30, jugarán Mar del Plata-Pergamino, por el quinto puesto, en Olimpo.

En tanto, desde las 18 se disputará una de las semifinales con La Plata-Tres Arroyos y a las 20, Bahía-Junín, ambas en Olimpo.

Mientras que el domingo, en Independiente jugarán por el tercer puesto, a las 10 y la final será en Olimpo, a las 10.30.

