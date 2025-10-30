Condenan a 20 años de cárcel a un exambulanciero que drogó y violó a tres mujeres

En juicio oral, la jueza Mercedes Rico sancionó a Panelo con 20 años de prisión.

Un exambulanciero del Hospital Naval Puerto Belgrano fue condenado a 20 años de prisión por drogar y abusar sexualmente de tres mujeres en Punta Alta.

La pena contra el imputado Ángel Javier Panelo fue impuesta en juicio oral por la jueza María Mercedes Rico, en representación del Tribunal en lo Criminal Nº 2 de esta ciudad.

Diego Torres, fiscal de la causa, probó que Panelo -quien admitió su culpabilidad- les suministró a sus víctimas drogas de sumisión que colocó en bebidas, motivo por el cual no pudieron consentir ningún acto sexual.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Las denunciantes manifestaron sentirse descompuestas después de las ingestas, perder el conocimiento y despertarse con signos de haber sido violadas.

La magistrada Rico halló a Panelo autor penalmente responsable de los delitos de "abuso sexual con acceso carnal (un hecho) y abuso sexual con acceso carnal y hurto" (dos hechos).

Las agresiones sexuales se cometieron el 13 de junio de 2019, entre el 25 y 26 de septiembre de 2020, y el 23 de septiembre de 2023.