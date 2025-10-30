Corte de servicios para el día jueves 30 de octubre

Este jueves 30 de octubre se realizarán cortes en la ciudad según lo indicado por la prestataria del servicio eléctrico y de agua potable para la ciudad de Bahía Blanca.

Corte de agua:

Desde ABSA informan que continuarán con los trabajos en el barrio Stella Maris con tareas de empalme en la red de agua.

Los trabajos se ejecutarán sobre calle Paroissien como parte de las obras de reposición de cañerías que fueron arrasadas por la inundación del pasado 7 de marzo. Durante las tareas se verá afectado el suministro de agua en el sector.

Ante ello, se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua domiciliarias para cuando se produzca la afectación y destinar su uso sólo para consumo e higiene personal, evitando tareas recreativas o no esenciales, hasta la normalización.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.

Punta Alta

En la ciudad rosaleña también se realizarán tareas de mejora para la reparación del colector cloacal máximo de ingreso a la Planta Depuradora de Punta Alta, con una inversión inicial de $ 140.775.392,00 más IVA.

La obra, que se desarrolla dentro del predio del establecimiento depurador, contempla la rehabilitación estructural de 77 metros de un colector de 500 milímetros de diámetro, mediante el método "relining", es decir, a través de la inserción de una tubería dentro de la existente. De esta manera, se recuperará el funcionamiento óptimo de la cañería que presentaba inconvenientes en su capacidad de transporte producto de la agresividad del suelo y la antigüedad.

Corte de energía eléctrica

Desde la prestataria EDES informan que en el marco del plan de obras y de mantenimiento se realizarán cortes programados.

– de 9 a 13hs, afecta al cuadrante comprendido por las calles: Salliqueló, Sarratea, Hernandarias, Charcas